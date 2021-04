Kies maar: 3x ABT Audi RS - Autoblog.nl

We hebben vandaag 3x ABT Audi RS voor je, maar welke mag mee naar huis?

Een bescheiden tuner kun je ABT inmiddels niet meer noemen. Tegenwoordig pakken ze groot, groter, grootst uit met aangepakte Audi RS modellen. Ze komen in sommige gevallen in een gelimiteerde oplage op de markt, wat het allemaal nog net even een tandje exclusiever maakt.

Het mag dan niet zo veel voorkomend zijn. Roobol Exclusive Cars heeft er gewoon drie voor je. Een goed excuus voor ons om hier een Kies Maar van te maken. Helemaal omdat het echt om drie verschillende modellen gaat. Een vijfcilinder, zescilinder of toch liever acht cilinders? De keuze is aan jou vandaag met 3x ABT Audi RS.

Audi RS3 ABT

Kandidaat numero uno is een Audi RS3 ABT. Deze auto is inmiddels verkocht en dat kunnen we ons ook wel voorstellen. Een vijfcilinder in een hot hatch is uniek voor Audi en dan is deze ook nog aangepakt door ABT. Dat betekent in het geval van dit exemplaar 500 pk’s uit de zingende vijfpitter. Om hebberig van te worden.

Audi RS4 ABT

Optie nummer twee is een gezinsauto met pit. De Audi RS4 ABT mag het doen met 530 pk uit een 2.9-liter V6 turbomotor. Het is niet zo over de top als een RS6, maar komt toch meer dan goed vooruit met dit vermogen. En de zescilinder klinkt echt niet verkeerd. Deze RS4 mag mee voor € 149.000,- bij Roobol.

Audi RS6-R ABT

De daddy dan, een Audi RS6-R ABT. Met 125 geproduceerde exemplaren de meest exclusieve auto van het trio. In onze ABT RS6-R Avant rijtest kwam al naar voren dat dit een krankzinnige auto is. De geblazen 4.0-liter V8 levert maar liefst 740 pk en 920 Nm koppel. Exclusiviteit komt met een prijs. Hij mag mee voor € 299.900,-. Yikes!

Kies maar, ABT RS3, RS4 of RS6?