Bentley naar Audi, toekomst Ducati en Lambo bekend - Autoblog.nl

Even een reorganisatie bij Volkswagen. Bentley gaat naar Audi, maar kunnen de Italiaanse merken blijven?

Het voordeel van een enorm concern is dat als alles meezit, het meteen lekker gaat. Zeker in het geval van een groeiende economie en de juiste producten.

Maar als het tegen zit, kan het ook echt tegenzitten. Bij Volkswagen hebben ze de wind niet mee. Zeker niet op dit moment. Het concern is nog aan het bijkomen van dieselgate. Ook de economie zit niet mee.

Daarnaast is er nog voldoende onduidelijkheid in de wereld. Denk aan de US verkiezingen, Brexit, nieuwe emissie eisen of oh ja: corona. Dat was er ook nog.

Malaise

Door alle malaise zag het Volkswagen concern zich genoodzaakt om te gaan snijden in het aanbod. Er werd gesproken over het verkopen van een paar vooraanstaande doch niet essentiële merken van de Volkswagen Group. Denk aan Bugatti, Lamborghini, Bentley of Ducati.

Bentley naar Audi

Welnu, de raad van toezicht heeft gisteren gestemd en de soep wordt gelukkig minder heet gegeten dan deze wordt opgediend. Ducati en Lamborghini gaan helemaal nergens naartoe. Dan is er het geval Bentley. Dit merk verhuist naar Audi. Veel zal bij het oude blijven, maar het merk valt nu onder de vleugels van het merk met de vier ringen. Bentley en Audi zullen verregaand gaan samenwerken op het gebied van elektrische aandrijflijnen.

Lamborghini en Ducati blijven

Over de rest van de merken is nog niet veel bekend qua herstructurering. Lamborghini, Ducati in Italdesign zouden een eigen cluster kunnen gaan vormen. Dan blijft er nog een merk over: Bugatti. Daar is nog niet zoveel over bekend. Althans, officieel. De laatste geruchten zijn dat Bugatti naar Rimac gaat.

Dit dient als een soort incentive om te zorgen dat Porsche meer elektrische knowhow bij Rimac kan inkopen. Ondanks dat Rimac eenkleine fabrikant is, is de kennis van en kunde van dat bedrijf een enorme aanwinst van Volkswagen.

Bron: motor1.com