Leasemaatschappijen leveren tijdelijk geen auto’s

Een aantal leasemaatschappijen stopt voorlopig met registreren. Weer een bedrijfstak die hinder aan het coronavirus ondervindt.

Een paar weken geleden leek alles nog redelijk goed te verlopen qua autoverkopen. Zowel particulier als in de lease werden de auto’s nog op kenteken gezet.

Rustig aan

Maar sinds vorige week maandag zijn een hoop beslissingen gemaakt. Sommige importeurs, dealers en garages hebben maatregelen getroffen, andere zijn dicht of opereren op een andere wijze. Nu hoeven ze zich geen zorgen te maken om de druk van leasemaatschappijen om uit te leveren, want die doen het nu ook even rustig aan.

Terberg Lease

Sterker nog, sommige leasemaatschappijen stoppen tijdelijk met levering van auto’s. Zo heeft Terberg Lease (plus Justlease en Consumentenbond Lease) besloten om alle mogelijke voorzorgsmaatregelen te treffen die het RIVM voorschrijft. Terberg wil de klanten, dealers en medewerkers niet blootstellen aan contactmomenten. Je zou er niet direct bij stil staan, maar daar zijn er nogal wat van, met het afleveren van leaseauto’s. Omdat er bij het afleveren en vooral de inname van oude auto’s is er kans op verspreiding van het coronavirus.

Dit kan er potentieel voor zorgen dat jij nu door moet rijden met een leaseauto waarvan het bijtellingsvoordeel niet meer geldt. Want inleveren is er ook niet bij op dit moment volgens de instructie.

Arval Lease

We hebben begrepen van een man in regenjas dat ook Arval voorlopig geen leaseauto’s zal laten uitleveren. Dat wordt door Arval overigens bevestigd nog ontkend. Ook daar heeft de gezondheid van werknemers, leveranciers en afnemers uiteraard de grootst mogelijke prioriteit.

Onduidelijkheid

Hiermee is er nogal wat onduidelijkheid. Er zijn namelijk veel showrooms op dit moment gewoon open. Ook kun je in veel gevallen nog gewoon terecht voor onderhoud. Dus een auto kopen kan nu nog steeds. Maar sommige leasemaatschappijen vinden dit risico al te groot, klaarblijkelijk. In het geval van Terberg wordt er gemikt om vanaf 6 april weer verder te kunnen. Toevallig ook de datum dat de overheid aanhoudt voor diverse maatregelen.