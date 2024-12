Kwalificatie Formule 1: beukt Verstappen Russell naar de muur in Abu Dhabi?

Nog een kwalificatie, nog een race en dan op naar 2025. Wie pakt de laatste pole van het jaar in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi?

Voor de gemiddelde kijker staat er niet meer veel op het spel in de Formule 1 dit jaar. Maar anders ligt dat voor de teams van Ferrari en McLaren. Zij strijden dit weekend om de eer om kampioen te worden bij de constructeurs. Voor Ferrari zou het voor het eerst sinds 2008 zijn dat ze die titel pakken. Voor McLaren voor het eerst sinds 1998.

Dat an sich is nog een verhaal apart omdat McLaren in 2007 de titel gewonnen zou hebben, ware het niet dat het gediskwalificeerd werd. Maar dat verhaal moeten we een andere keer nog maar eens uitdiepen. Hoe dan ook is het voor de twee oudste teams van de sport al even geleden en zullen ze erop gebrand zijn te winnen. Al is het maar omdat je dan weer een 296 GTB dan wel 750S ‘World Championship edizione/edition’ kan verkopen aan klanten. Plaquette op het dash, je kent het wel…

Q1

Lance Stroll gaat met een dab of oppo over de baan om de eerste snelle tijd neer te zetten. De Canadees heeft weer een kleurloos jaar achter de rug, hoewel hij soms Alonso te snel af is geweest. Dat is natuurlijk al een hele prestatie voor Lance Vance Dance. Perez gaat hard maar raakt dan zijn tijd kwijt vanwege track limits. Daarna krijgt de Mexicaan ‘m weer terug. Bijzonder, maar wel nauwkeurig van de FIA. De herhaling laat zien dat het millimeterwerk geweest moet zijn. Checo is alsnog gefrustreerd. Hij heeft immers nu een extra set banden gebruikt ‘voor niks’.

Geen nieuw drama voor PER in Q1 daardoor, maar een andere topper onder enige druk heeft minder geluk. Hamilton valt namelijk af in Q1. De herhaling laat zien waarom. Als Bottas naar P1 gaat aan het eind van de sessie, weet iedereen dat het aankomt op de laatste rondes. Hamilton raakt in zijn laatste ronde echter een pylon die Magnussen op de baan heeft gebeukt. Hij komt 83 duizendsten tekort. Misschien heeft Mercedes daardoor 0 auto’s in Q2. Want de FIA bekijkt of Max’ beste vriend George Russell Liam Lawson erg genoeg in de weg heeft gezeten om een dikke straf te krijgen.

Dan moeten we nog even Jack Doohan noemen, de Ozzie die dit jaar zijn F1 debuut maakt. Hij beleeft daar nog geen groot plezier aan, want hij eindigt de sessie als twintigste en laatste. Albon, Zhou en Colapinto zijn naast de zevenvoudig kampioen en de rookie de andere afvallers.

Q2

Aanstaand vader Max Verstappen heeft met een kleine vijf minuten te gaan wel genoeg gezien van de sessie en doet zijn helm af. Hij is de enige coureur in de 1:22-ers en heeft genoeg gezien. De rest moet er nog even voor werken. In de dropzone staan dan niet echt verrassende namen in Magnussen, Alonso, Stroll, Bottas en Gasly. Maar als Gazza zich naar P3 vecht lijkt opnieuw alles mogelijk. LEC staat dan op P11.

De Monegask weet dat hij morgen 10 plekken moet inleveren op de grid, maar pakt P1. Teammaat Sainz gaat naar P2. Charles blijkt dan echter de track limits overschreden te hebben en ligt er dus uit. Dikke mazzel voor Perez, want die blijft als tiende over als Bottas zich met de Sauber Q3 in knokt voor wat potentieel ook zijn laatste F1 race wordt. Knap gedaan van de Fin. Tsunoda, Lawson, Stroll, Leclerc en Magnussen liggen eruit. Het wordt zo wel een beetje lastig voor Ferrari om de snelle McLarens morgen nog te pakken.

Q3

Hulkenberg was derde in Q2 en gaat opnieuw redelijk hard in Q3. Russell en Perez bijten zich stuk op zijn tijd. Dan komt Verstappen. Met een gigantische snap in de laatste bocht houdt hij alsnog de voet op de klepel en gaat hij naar de eerste tijd. Bizar. Norris komt het dichtste in de buurt en is vier duizendsten langzamer. Sainz is derde, Hulk vierde. Piastri raakt zijn eerste tijd kwijt vanwege track limits. En krijgt ‘m net als Perez eerder dan weer terug…Daarmee is de Australiër voorlopig opeens weer derde achter zijn teammaat.

Maar dan sensatie: Hulkenberg gaat met zijn tweede poging naar P1. Heel even mag hij dromen van een eerste pole sinds 2010(!). Piastri is echter sneller en ook veel anderen zitten nog op groene tijden. Sainz gaat naar P2, Norris naar P1. Russell kan geen potten breken en Verstappen laat het ook liggen. De Nederlander moet het doen met P5 achter NOR, PIA, SAI en HUL. Achter hem staan zijn oude teammaat Gasly, beste vriend Russell, oom Alonso, geweldige vent Bottas en zijn huidige teammaat -voor hoe lang nog- Perez.

McLaren dus op pole position voor de titel. Hulkenberg misschien naar zijn eerste podium? We gaan het zien morgen, in de laatste race van het jaar!

Uitslag F1 kwalificatie Abu Dhabi 2024