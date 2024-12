GP Abu Dhabi 2024: tijden en wat je moet weten

De finale van een vermakelijk seizoen.

Voor de negende keer dit seizoen deed Max Verstappen waar hij zo goed in is: winnen. Hij wist in Qatar een snelle Norris van zich af te houden en zelfs een straf aan te naaien. Verstappen merkte dat Norris niet inhield bij een gele vlag, meldde dit bij het team, dat de boodschap weer doorgaf aan de wedstrijdleiding. Door de stop-and-go penalty zakte Norris terug tot de tiende plaats. De straf van Norris zorgt ervoor dat er nog een heel klein beetje spanning is richting de volgende en tevens laatste GP van dit jaar: de GP van Abu Dhabi 2024.

In het constructeurskampioenschap strijden McLaren en Ferrari nog om de titel. McLaren staat op 640 punten, Ferrari heeft er 619. Beide teams hebben vijf raceoverwinningen. De rode brigade moet minimaal 21 punten inlopen én de race winnen. Het mooiste scenario is een 1-2 voor Ferrari en een 4-5 voor McLaren. Dan loopt Ferrari precies 21 punten in en eindigen beide teams op 664 punten. Omdat Ferrari in dat geval 1 overwinning meer heeft, winnen zij het kampioenschap.

De laatste race van …

De GP van Abu Dhabi 2024 wordt voor verschillende ook een emotioneel moment. Zo weten Bottas, Zhou, Magnussen en Colapinto dat dit voorlopig hun laatste F1-optredens zijn. Daarnaast stapt Sainz voor de laatste keer in de Ferrari (volgend jaar Williams), en Hülkenberg neemt afscheid van Haas (volgend jaar Sauber).

Ocon en Alpine lieten na de race in Qatar weten dat diens laatste race voor de Franse renstal al achter de rug is. Zijn stoeltje wordt gevuld door Jack Doohan die volgend jaar het vaste zit je krijgt bij Alpine. Ocon stapt voor de laatste race van het seizoen op zodat hij volgende week mag testen bij Haas.

Hamiltons last dance zou mogelijk voor de meeste tranen kunnen zorgen. Na twaalf seizoenen en zes coureurskampioenschappen bij de Duitse zilverpijlen verkast hij na de winter naar Ferrari. We hopen op een mooi einde van een van de sterkste team-coureur samenwerkingen uit de F1-historie. Hopelijk zit Hamilton niet de hele race te mokken net zoals in Qatar.

Nog een laatste race voor iemand?

De GP van Abu Dhabi 2024 zou ook de laatste race van Sergio Pérez kunnen zijn als teamgenoot van Max Verstappen. De Mexicaan is er zelf heilig van overtuigd dat hij volgend jaar weer in de Red Bull stapt. Hij heeft immers een contract. Maar Pérez presteert al weken, zo niet maanden ondermaats.

Tot overmaat van ramp lag ie te slapen bij de start van de sprintrace. Bij de hoofdrace werd het niet veel beter: bij een van de vele herstarts spinde Pérez compleet door eigen toedoen. Al dacht hij zelf dat het door een defect gaspedaal kwam. Maandag na de GP van Abu Dhabi 2024 praat Pérez over zijn seizoen met de leiding van Red Bull Racing. We zijn benieuwd of de negatieve reclamecampagne van Pérez zelf nog invloed heeft op zijn toekomst binnen het team.

Het circuit: Yas Marina Circuit

Niet onze favoriete baan, maar het kan veel erger in Abu Dhabi. Voorheen zat er voor bocht 5 en 9 een extra chicane om de snelheid eruit te halen. De aanpassing kwam voor de race van 2021. Die editie kun je je misschien nog wel herinneren.

Het circuit is 5,281 kilometer lang, wat tijdens de race 58 keer wordt afgelegd. De laatste race van het seizoen heeft een normaal format, er is dus geen sprintrace. Op de twee DRS-stukken kun je prima inhalen, maar ook richting de eerste verraderlijke bocht 1 kun je het proberen, mits je een goede exit uit de laatste bocht hebt.

Agenda GP Abu Dhabi 2024

De tijden hieronder voelen aan als een vrij normale Europese Grand Prix. Toch zit er drie uur tijdsverschil tussen onze tijdszone en die van het Yas Marina-circuit. De raceorganisatie aldaar wil graag een mix van sessies in het zonlicht en in het led-licht. De race begint daar dan ook om 17:00 uur, wat zorgt voor een zonsondergang tijdens de race.

Datum Tijd Vrijdag 6 december Vrije Training 1 10:30 – 11:30 Vrije Training 2 14:00 – 15:00 Zaterdag 7 december Vrije Training 3 11:30 – 12:30 Kwalificatie 15:00 – 16:00 Zondag 8 december Race 14:00

WK-stand bij de coureurs voor de GP van Abu Dhabi 2024

Max Verstappen – 429 punten Lando Norris – 349 punten Charles Leclerc – 341 punten Oscar Piastri – 291 punten Carlos Sainz – 272 punten George Russell – 235 punten Lewis Hamilton – 211 punten Sergio Pérez – 152 punten Fernando Alonso – 68 punten Nico Hülkenberg – 37 punten Pierre Gasly – 36 punten Yuki Tsunoda – 30 punten Lance Stroll – 24 punten Esteban Ocon – 23 punten Kevin Magnussen – 16 punten Alexander Albon – 12 punten Daniel Ricciardo – 12 punten Oliver Bearman – 7 punten Franco Colapinto – 5 punten Zhou Guanyu – 4 punten Liam Lawson – 4 punten Valtteri Bottas – 0 punten Logan Sargeant – 0 punten

WK-stand bij de constructeurs voor de GP van Las Vegas 2024