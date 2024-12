Mercedes-AMG onthult alle details PureSpeed

Het is officieel, onder de motorkap van de nieuwe Mercedes-AMG PureSpeed ligt een dikke V8!

Het lekkerste moet je voor het laatst bewaren. Met die gedachte was Mercedes-AMG aanwezig tijdens het laatste Formule 1-weekend in Abu Dhabi. Tijdens dit event beleefde de nieuwe Mercedes-AMG PureSpeed zijn werelddebuut. Na de onthulling in mei van dit jaar zijn nu eindelijk alle details uit de doeken gedaan.

V8 power

Zo is bijvoorbeeld de aandrijflijn bekend. Zoals verwacht ligt er inderdaad een biturbo V8 onder de motorkap. Goed voor 585 pk en 800 Nm koppel. De achtcilinder is gekoppeld aan een 9-traps automaat en vierwielaandrijving. In slechts 3,6 seconden sprint de PureSpeed naar 100 km/u vanuit stilstand. De topsnelheid bedraagt 315 km/u, als je durft.

De nieuwe Mercedes-AMG PureSpeed maakt deel uit van de Mythos-serie van Mercedes-Benz. Een nieuwe reeks auto’s die in een gelimiteerde reeks op de markt worden gebracht. Heel praktisch is de PureSpeed niet. Er is geen dak of voorruit en er kunnen maximaal twee personen mee. Er worden slechts 250 stuks van de gelimiteerde AMG gemaakt.

Het uiterlijk is geïnspireerd op de Mercedes-AMG ONE. Maar de twee scoops achter de stoelen moeten doen denken aan die van de 300 SLR raceauto. De Halo is weer een inspiratie vanuit de Formule 1. Daarmee kun je gerust stellen dat de Mercedes-AMG PureSpeed een mengelmoesje is van diverse modellen die verwant zijn aan het Duitse automerk. Actieve aerodynamica is een belangrijk onderdeel van de PureSpeed, net als het feit dat de auto is uitgerust met actieve achterasbesturing.

Interieur

Met de aankoop van een PureSpeed krijg je twee aerodynamisch geoptimaliseerde helmen. Deze zijn gespoten in de kleur van de auto en hebben een intercomsysteem zodat je met je passagier kunt praten tijdens het rijden. Smartphones kunnen worden gekoppeld aan de helmen, zodat het bijvoorbeeld ook mogelijk is om te bellen of muziek te luisteren. Het blijft immers een Mercedes hè.

Andere luxe kenmerken zijn het lederen interieur met AMG Performance-stoelen die zowel kunnen koelen als verwarmen. In het interieur zit een op maat gemaakte klok van IWC Schaffhausen. Het klokje is geplaatst in een druppelvormige behuizing in glanzend zwart op een voet van zichtcarbon. En open Mercedes of niet: er is gewoon een Burmester High-End 3D-surround sound system aanwezig in de PureSpeed.

Autosportstylingpakket

Kies je voor het optionele autosportstylingpakket dan ziet je Mercedes-AMG PureSpeed er net wat anders uit. De auto is dan uitgerust met een kleurverloop van Le Mans-rood naar grafietgrijs met een zwart AMG pattern. Het getal 10 aan de voorzijde is een verwijzing naar de Mercedes 2-liter racewagen van Christian Werner, die 100 jaar geleden als winnaar de Targa Florio-race op Sicilië over de streep kwam.

Voor Nederland is de Mercedes-AMG PureSpeed uiterst ongeschikt. Het is niet de bedoeling dat je hier door felle buien mee gaat rijden. Mercedes levert standaard een beschermhoes mee. Je spant deze over de Halo en bevestig je aan de wielkasten. Daarnaast levert het merk een AMG-indoor car cover voor in de garage.

Een prijskaartje van de gelimiteerde AMG PureSpeed is niet bekendgemaakt. Het is er eentje in de categorie Ferrari Monza SP1/2, Aston Martin Speedster en McLaren Elva. Lekker onpraktisch, wel speelgoed.