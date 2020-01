AC Schnitzer Toyota Supra – rijtest en video

AC Schnitzer is misschien niet de eerste tuner die je met de Toyota Supra associeert. De BMW-genen geven AC Schnitzer echter de mogelijkheid om van de toch al erg goed gelukte Toyota Supra, iets briljants te maken.





Het was een prima eerste kennismaking: toen collega @Wouter in mei vorig jaar de rijtest met de Toyota Supra uit deed, vermaakte hij zich prima. Om een lang verhaal kort te maken: één van BMW’s fijnste aandrijflijnen in een compacte coupé is altijd een goed idee. Één van de weinige aandachtspunten: het mocht iets speelser. De Supra had wel heel veel grip en had dus eigenlijk behoefte aan Autoblogs Rule #1: alles wordt beter van 100 pk extra.

AC Schnitzer Toyota Supra met zijn broer, de eveneens door AC Schnitzer getunede BMW Z4.

AC Schnitzer historie

AC Schnitzer is van huis uit een BMW-tuner. Dat is ook niet vreemd, het is ooit ontstaan doordat de eigenaar van het Duitse BMW-dealerschap Kohl in Aachen in gesprek raakte met de meneer Schnitzer van Schnitzer Motorsport, dat met BMW’s successen behaalde op het circuit. Men besloot de handen ineen te slaan en AC (de kentekenafkorting van Aachen) Schnitzer op te richten, met als doel straatauto’s te bouwen met net wat meer circuitinvloeden. Check voor een klein stukje historie de timeline van AC Schnitzer.

Door de jaren heen zijn er wat uitstapjes geweest naar andere merken, maar vaak wel met een BMW-basis. En dat is ook nu weer het geval. Toen Toyota aankondigde dat de nieuwe Supra onderweg was gingen de tuners direct los met schetsen en ontwikkelingen. Zo kon ook AC Schnitzer de Toyota Supra tunen, dat natuurlijk de motorische ontwikkelingen parallel kon laten lopen aan de ontwikkelingen van de Supra. Het resultaat staat nu voor onze neus: de Ac Schnitzer Toyota Supra is een feit.









AC Schnitzer tuning details op de Toyota Supra

Uiterlijke details AC Schnitzer Toyota Supra

Dat motorische deel komen we later nog op terug. Laten we eerst even kijken naar de cosmetische wijzigingen die AC Schnitzer heeft toegepast op de Toyota Supra. Eigenlijk is het bijna opvallend hoeveel agressiever de Supra ook ten opzichte van het origineel. Er is bijna niets gedaan aan de buitenkant namelijk. We zien alleen een splitter, 20 inch wielen, andere uitlaat, agressiever ogende openingen op de motorkap en een carbon achterspoiler. Samen zijn ze goed voor een gemene, gedrongen look.



AC Schnitzer Toyota Supra is van binnen op wat kleine details na standaard.

In het interieur vinden we een AC Schnitzer controller voor het infotainmentsysteem. De autist in mij kan trouwens niet verdragen dat de tekst op de controller nooit recht staat, maar dat terzijde. Ook is er een andere set pedalen. Tot slot is er een houder voor de sleutel, welke je in de bekerhouder kan zetten. Optioneel kun je ook nog AC Schnitzer schakelflippers laten installeren maar die heeft deze auto niet. Het laatste stukje van de looks wordt bepaald door de verlaging. De koets is dankzij een schroefset 30 tot 40 millimeter dichter naar de grond gebracht.

Motorische wijzigingen door AC Schnitzer

AC Schnitzer Toyota Supra motorblok

En dan de motorruimte. We zien een speciale AC Schnitzer motorafdekking als we de kap opentrekken. Ook met de motor zelf is het één en ander gebeurd overigens. Van de standaard 340 pk en 500 Nm is namelijk 400 pk en 600 Nm gemaakt middels speciale software. Ook is er een andere einddemper gemonteerd door AC Schnitzer, maar die schijnt niet enorm veel invloed op het vermogen te hebben. Wel komt deze de soundtrack ten goede. Alles bij elkaar dus niet de volle 100 pk die Wouter zich wenste, maar toch een forse stijging ten opzichte van de standaard Supra. Tijd om te ontdekken hoe die power zich naar het asfalt laat brengen dus.

The drive

Laat ik meteen beginnen te zeggen dat de omstandigheden sub-optimaal zijn om deze auto goed te testen. De temperatuur ligt net boven het vriespunt en de wegen zijn zeiknat. Het regent al dagen en dat blijft het vandaag ook doen. Alles is dus koud, nat en glad. Niet optimaal voor een achterwielaandrijver met 400 pk. En dat merken we meteen als we op weg gaan. De mannen van AC Schnitzer hebben een mooi ritje voor ons bedacht in de Eifel, maar daar moeten we een klein stukje snelweg voor hebben.

AC Schnitzer Toyota Supra voor de deur bij AC Schnitzer in Aachen.

Ik heb nog niet aan de knoppen gezeten, dus de auto is gewoon in ‘standaard’ modus als we optrekken om in te voegen. Meteen krijg ik een kleine ingreep van de tractiecontrole om mijn oren, terwijl ik echt niet heel agressief bezig ben. Doorschakelen naar de tweede versnelling veroorzaakt nogmaals een kleine ingreep. Daarna verloopt het iets soepeler, maar we zijn wakker.

AC Schnitzer Toyota Supra rijtest en video

We rijden een stukje Autobahn waarbij we lekker doorrijden. Schakellui rijden is geen probleem, de 600 Nm hebben geen kind aan de Supra. Toch merk ik dat ik al snel naar de Sport+ modus en handmatig schakelen overstap. Dit om meer uitlaatgeluid te krijgen en zelf m’n schakelmomenten te kunnen kiezen. De Supra klinkt echt heerlijk met de AC Schnitzer einddemper. Mooi donker in lage toeren, lekker snerpend en rauw als je doorhaalt naar de toerenbegrenzer.

Eenmaal van de Autobahn begint natuurlijk de echte lol. Ik heb nooit met een standaard Supra gereden. Wel kan ik zeggen dat de AC Schnitzer Toyota Supra heerlijk direct en precies voelt. Het enige wat we missen is tractie, eigenlijk. De banden kunnen de 400 pk en 600 Nm gewoon niet op het asfalt krijgen in deze omstandigheden. Het zorgt ervoor dat er regelmatig met de stevige Japanse billen geschud wordt. En dat zorgt weer voor een flinke glimlach op mijn gezicht.

AC Schnitzer Toyota Supra

Haarspeldbocht na haarspeldbocht drukken we de achterwielen door de gripgrens heen. In Sport+ modus overigens, de systemen zijn niet eens helemaal uit maar laten meer dan genoeg toe in deze omstandigheden. Tot ik op een bepaald moment te fanatiek ben en de achterkant verder om komt dan ik had gehoopt. Natuurlijk precies in het zicht van cameraman Martijn, maar dan hebben jullie tenminste ook iets te lachen.

Gaan we niet door de gripgrens heen dan hebben we te maken met een strak sturende, precieze auto. De Supra laat zich heel makkelijk plaatsen en communiceert helder. Geen verrassingen, geen onderstuur, genoeg comfort en toch scherp. Het onderstel van AC Schnitzer is mooi gebalanceerd en sportief zonder je vullingen eruit te rammelen. De extra bassen en snerpen uit de uitlaat maken het plaatje mooi af.

Conclusie

Of de cosmetische wijzigingen van AC Schnitzer aan de Toyota Supra smaakvol zijn, dat laten we aan jullie. Niets is immers zo persoonlijk als smaak. Zelf zou ik waarschijnlijk de koelsleuven op de motorkap en de achterspoiler overslaan. De wielen zijn op het randje, maar ik reken ze goed. Of de vermogensstijging naar 400 pk genoeg is om Wouter blij te maken, dat moet hij van de zomer maar een keer proberen. Ik vond 400 pk in de regen in ieder geval meer dan genoeg.

AC Schnitzer Toyota Supra

En dat brengt ons bij het kopje geld. Alle upgrades op deze Toyota Supra bij elkaar kosten 21.924 keiharde euro’s. Dat is geld. De grootste klappen worden gemaakt met de motortuning (€4.026), het onderstel (€3.866), de wielen (€4.836), de einddemper (€2.496) en de achterspoiler (€3.003). Voor dat geld krijg je wel OEM-kwaliteit en TÜV-goedkeuring, maar het blijft natuurlijk veel geld. Voor ongeveer de helft van het totale budget heb je in ieder geval de highlights in de vorm van de motortuning, het onderstel en de einddemper. Een leuk begin, zullen we maar zeggen.