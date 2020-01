Deze verlengde G-Klasse kost een half miljoen euro

Het is maar de vraag in hoeverre de auto nog kan offroaden.





Zes jaar geleden liet AMG misschien wel hun meest bizarre creatie zien: de G63 6×6. Een bijna zes meter lange mastodont die overal kan rijden waar die heen wil, terwijl de inzittenden met ultieme luxe worden vervoerd. Er is alleen wel een klein probleempje aan dat interieur: het was vrij klein. Daardoor had je niet per se hetzelfde limousinegevoel als je zou krijgen in bijvoorbeeld een Maybach.

Maar wat nou als je wel dat gevoel wilde in een G63? Nou, een van je opties is dan deze verlengde die in Duitsland te koop staat voor praktisch een half miljoen euro. Of, als exportprijs, 420.000 euro. FAB Design en StretchCars werkten enkele jaren geleden terug samen om deze limo te creëren, die ze passelijk The Big One noemden.

Langer

Om te beginnen met de lengte: die is nu 5,5 meter, 75 centimeter langer dan het origineel. Dat hebben ze vooral bereikt door de deuren wat langer te maken: de voordeuren zijn twintig centimeter langer, de achterdeuren dertig centimeter. De achterbak is vijfentwintig centimeter langer gemaakt.

Dat zijn niet de enige uiterlijke wijzigingen: de voor- en achterbumpers zijn nieuw, evenals de motorkap en sideskirts. De auto is verbreed en rijdt nu op 23-inch velgen van Evotrek. Die flinke velgen gecombineerd met minder wielen betekent wel dat de 6×6 (letterlijk) rondjes rondom deze Big One kan rijden als de twee gaan offroaden, maar maakt dat echt zoveel uit?

Binnenin zien we namelijk dat de functie van deze auto compleet anders is. Waar de G-Klasse begon als militair voertuig, is The Big One juist een auto voor de elite. Zelf rijden zit er dan natuurlijk niet in. Nee, dat doet je chauffeur wel voor je. En om ongemakkelijke gesprekken met je chauffeur te voorkomen, zit er een flinke muur en glasplaat tussen de voor- en achterstoelen. Net als bij een Maybach, dus.

Luxe

Die twee achterpassagiers worden overigens wel in complete luxe vervoerd, natuurlijk. Comfortabele stoelen, tafeltjes om te kunnen werken, twee tv-schermen als je dat juist niet wil doen en een Harman Kardon-geluidssysteem.

Uiteindelijk zijn er tien stuks van deze überluxe G-Klasse gebouwd, daarmee is deze dus unieker dan die eerder genoemde 6×6. En met 600 kilometer op de teller, is dit exemplaar bij het Duitse Auto Seredin nog praktisch nieuw ook. Ter vergelijking: een 6×6 met maar liefst 10.000 kilometer op de teller kost in Nederland 849.500 euro. The Big One is dus een koopje!