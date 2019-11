AC Schnitzer pakt voor het eerst een Toyota aan

Blijkt een BMW-motor nog meer voordelen te hebben.

Wie in ons archief zoekt naar AC Schnitzer, ziet op moment van schrijven elf pagina’s aan vooral gepimpte BMW’s. Een verdwaalde Jag en een paar Mini’s zitten er ook nog tussen, maar de tuners focussen zich toch voornamelijk op het Beierse merk. En daarbij moeten ze natuurlijk ook een sportieve roadster als de Z4 aanpakken.

Het voordeel van die Z4 is dat deze nogal veel onderdelen deelt met een Japanse coupé: de Toyota Supra (rijtest!). De motor van de Supra komt zelfs van BMW. Daardoor kunnen de dames en heren van AC Schnitzer voor het eerst ook een Toyota aanpakken. Althans, voor eigenaren van de 3.0-liter zescilinder. Met de 2.0-liter viercilinder (die in Nederland niet wordt verkocht) doen ze blijkbaar niks.

Die zescilinder tunen ze om er 400 pk uit te kunnen persen. Dat is zestig meer dan normaal. Ook de hoeveelheid koppel wordt verhoogd: 600 Nm in plaats van 500. Hoe ze dat precies doen, melden ze niet. Wat voor invloed dit heeft op de nul-naar-zestig-tijd is eveneens onbekend. Wel krijg je bij de upgrade ook wat uiterlijke aanpassingen, zodat je vrienden kunnen zien dat je niet zomaar een GR Supra hebt.

Om bij de voorkant te beginnen: de tuners uit Aken hebben een nieuwe splitter ontworpen. Deze trekt de twee verticale lijnen in de bumper verder door naar beneden en heeft twee vinnen aan weerszijde van de bumper. Deze matzwarte splitter is niet alleen esthetisch van aard maar moet ook helpen met de downforce. De motorkap heeft aan de linker- en rechterkant nieuwe, driehoekige gaten, die voor betere afvoer van warme lucht moeten zorgen.

Aan de achterkant zien we nieuwe uitlaten, die volgens AC Schnitzer moeten zorgen voor ‘een harmonieus geluid’. Deze uitlaten worden geleverd in koolstofvezel of zwart staal. Tot slot is er bovenop de kofferbak een koolstofvezel spoiler – met of zonder Gurney-flap – die uiteraard moet zorgen voor meer grip op de achterwielen.

Naast de uiterlijke en motorische aanpassingen, wordt er aan de ophanging ook het een en ander aangepast. Zo krijgen kopers een nieuwe schroefset die het rijgedrag ‘leuker maar ook comfortabeler’ moet maken. De voor- en achterkant wordt daarbij ook met 25 mm verlaagd. Optioneel kan een extra ophangingskit worden aangeschaft, die de auto met 15 mm extra verlaagt.

Hoewel de AC Schnitzer-componenten los van elkaar gekocht kunnen worden, raadt het bedrijf wel aan dat kopers ook meteen de wielen van het bedrijf erbij koopt. Daarvoor bieden de tuners twee 20-inch wielen aan in verschillende kleuren. Het interieur kan eveneens worden aangepast, daarvoor levert het bedrijf aluminium accessoires voor bijvoorbeeld de schakelhendels.

Al met al, een aardige kit die je Supra nog wat unieker kan maken.

