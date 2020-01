Officieel: BMW M340d als sedan en touring leverbaar

En er zijn nog foto's van ook.





BMW Nederland heeft het nog niet officieel gezegd, maar in Belgie weten ze het al wel: De BMW M340d. Begin november schreven we er voor het eerst over, toen ging het nog om een Touring met vierwielaandrijving en een zes-in-lijn die 326 pk en 680 Nm kan leveren. Geplande release: de eerste paar maanden van 2020.

Inmiddels zitten we in die eerste paar maanden van 2020, maar de M340d is nog niet op de weg gezien. Toch was er twee weken terug wel nieuws over de nieuwe diesel: een 48V-starter zou er voor zorgen dat de auto nét iets meer kracht levert. Om precies te zijn: 340 pk en 700 Nm. Die mildhybrid-tech zorgt er meteen ook voor dat de 100 Nm meteen leverbaar is, wat de acceleratie ten goede moet komen.

Toch als sedan

Nu is er weer nieuws over de M340d. Groenlicht.be heeft er zelfs al een Belgische prijs bij en plaatjes van, dat lijken screenshots uit een configurator. En wat blijkt? De diesel wordt zowaar geleverd als Touring én sedan! Het artikel bevestigt de eerdere geruchten over de auto. De zelfontbrander krijgt dus het vierwielaandrijvingssysteem xDrive mee en de 48V-starter. De nul-naar-honderd-tijd is in sedan-uitvoering in 4,6 seconden achter de rug, de Touring doet er 0,2 seconde langer over. Beide auto’s zijn begrensd tot 250 km/u. Leuk weetje: dankzij die mildhybrid-technologie kan de auto tot 160 km/u tijdelijk rijden met de plofmotor uitgeschakeld.

Qua uiterlijk worden de diesels geleverd met de M-spoilers en -bumpers en krijgen ze 18-inch lichtmetalenvelgen mee. Daarmee lijken ze qua uiterlijk op de M340i die Wouter eerder testte. Over die benzine-uitvoering gesproken: die kan wel sneller naar honderd sprinten en doet er ‘slechts’ 4,4 seconden over.

Prijzen en leverbaarheid in Nederland zijn nog niet bekend. Voor Belgie wordt genoemd: € 66.550 voor de sedan en € 71.150 voor de Touringversie van deze dikke diesel. Als we de eerdere geruchten over een leverbaarheid in de zomer moeten geloven, moet het niet lang meer duren voor we meer over deze bolides te weten te komen. De prijs van de M340i begint bij de 78.393 euro.