Acht dingen die ons opvallen aan NL Autoverkopen

We zitten op de helft. Zijn er verrassingen? Jazeker!.

Jazeker dames en heren, we zitten op de helft. We weten niet precies hoe het zit met jullie goede voornemens, maar je hebt nog precies 6 maanden om ze waar te maken.

Ook importeurs zullen ongetwijfeld de balans gaan opmaken, want de verkoopcijfers van het eerste halfjaar zijn bekend. Ze zijn niet al te best. Juli was een behoorlijk matige maand. Volgens de BOVAG is dat toe te wijzen aan de omschakeling naar WLTP, waardoor auto’s flink duurder zijn geworden. Men heeft telkens minder interesse om de vraagprijzen van de auto’s te gaan betalen. Iets dat onderstreept wordt door de toename in populariteit van occasion-verkoop en import.

Uiteraard zijn we zelf de cijfers heen wezen spitten. Dit zijn 8 dingen die ons opvielen:

Prius lijdt zwaar onder succes Corolla

Toyota heeft een paar bekende namen teruggebracht: Camry en Corolla. De Camry is vooralsnog geen groot succes: slechts 60 exemplaren werden op kenteken gezet. Grote kans dat elke dealer er nu eentje heeft. De Corolla daarentegen is een gigantisch succes. Daar werden bijna 2.500 stuks van verkocht! Dat succes ging wel ten koste van de Toyota Prius, want de interesse van de voormalige bijtellingsknaller daalde enorm. Er werden slechts 89 Priussen verkocht.

Alfa Romeo halveert

Ondanks een nieuwe Giulia én een nieuwe Stelvio wil het nog niet helemaal vlotten bij de Italianen. We gaan er niet eens om zeuren dat er maar twee 4C’s zijn verkocht. De verkopen van de Giulietta zakten in van 218 stuks in H1 van 2018 naar 54 exemplaren in H1 van 2019. Dat kan niet alleen komen door de aangekondigde facelift. Ook de Giulia maakte een duikeling van 392 in 2018 naar 166 stuks in 2019. Het enige model dat een stijging laat zien is de welhaast antieke MiTo, die niet meer geproduceerd wordt.

Volkswagen concurreert nogal met VW

De Volkswagen Polo is natuurlijk een evergreen eerste klas. Knap dat Volkswagen daar zo veel van kan weg zetten. Wel daalde het aantal Polo’s dit jaar met zo’n 2.000 stuks (naar zo’n 8.000 units). Dat zou te maken kunnen hebben met interne concurrentie, want toevalligerwijs stegen de verkopen van de T-Roc met duizend stuks, evenals de verkopen van de T-Cross.

Tesla

Olifant in de kamer is natuurlijk Tesla. Wie wel eens in de randstad rijdt ziet ze met bosjes bij elkaar rijden. Op een of andere manier lijkt het alsof de Tesla rijders maar kunnen kiezen uit een beperkt aantal kleuren, want ook daarmee lijkt er nauwelijks onderscheid te zijn. Toch, complimenten voor de Amerikaanse 3 Serie voor belastingontduikers milieuridders, want er zijn 6.645 Model 3’s verkocht. Extreem indrukwekkend. De verkopen van de Model S (120) en Model X (94 stuks) stellen niet zoveel meer voor.

Tweederde van alle Fiats is een 500

Daarmee bedoelen we dan ook echt een 500, niet een afgeleide ervan. De Fiat 500 werd in 2008 op de markt gebracht, tegelijkertijd met de uni-body MacBook Pro, je weet wel, die met CD-rom speler erin. Zó oud is de Fiat 500. De verkopen zakten in met een kleine 1.000 stuks naar 1.985 exemplaren. De 500X (311 stuks) doet het nog enigszins aardig. De daling in de verkopen van de Panda (van 959 naar 323 stuks) is ook zeer opmerkelijk.

Kleine Volvo’s zijn hot

De XC90 is er nu al een tijdje en deed het voorheen uitstekend. Nu de T8-modellen minder fiscaal-vriendelijk zijn, daalt ook de interesse. In de eerste zes maanden van dit jaar werden er slechts 365 XC90’s verkocht. Ook de XC60 verkopen halveerde bijna. Toch kon men lachen bij Volvo, wand de XC40 gaat als een komeet: bijna 3.000 stuks! Ook de komst van de nieuwe V60 is zeer welkom, die verkocht bijna net zo goed als de XC40. De populairste Volvo is echter een oudgediende, van de V40 werden er 3.106 exemplaren verkocht.

Jimny schiet naar boven!

Bij Suzuki hebben ze meerdere modellen die populair zijn. De Celerio (1.062 stuks), Ignis (1.488) en Vitara (919) doen het prima. De meest populaire Suzuki is natuurlijk de nieuwe Swift, waar er 1.918 van verkocht werden. Maar procentueel gezien maakte de Jimny de grootste sprong: van 4 stuks in H1 van 2018, naar 102 exemplaren in 2019!

Niemand wil een viercilinder boxer

Zo rond de millenniumwisseling was het heel erg eenvoudig. Je wilde een 911, maar kocht een Boxster. Voor een fractie van de prijs had je een groot gedeelte van de lol. Een groot verschil is dat de Boxster (en Cayman) nu voorzien zijn van een viercilinder. Tot nu toe zijn die totaal niet in trek. Er werden dit jaar 18 stuks van de 718 Boxster verkocht. De 718 Cayman is een ware exoot: slechts 4 exemplaren rolden dit jaar uit de showrooms. Ter referentie, de 911 incasseerde een flinke daling ten opzichte van vorig jaar, maar verkocht met 223 stuks véél beter.