Lewis Hamilton is een Blokkeer Brit

Met dank aan Ome @Jaapiyo voor de pakkende kop.

De Grand Prix van Duitsland was er eentje om in te lijsten. Zelden was er zo veel spektakel in één race. Bijzonder leuk voor de neutrale toeschouwer. Zoals bekend was dit weekend voor het team van Mercedes een absolute deceptie.

Het was één groot drama. Murphy’s Law heerste die zondag over het hele team. Ze riepen het natuurlijk ook wel een beetje over henzelf af. Ze waren groots hun 200e race aan het vieren inclusief 125 jaar deelname aan de autosport. Aangezien Mercedes al jaren domineert in de sport, twijfelde niemand er aan dat de Silberpfeilen ook zouden domineren afgelopen weekend.

Maar het werd pijnlijker en pijnlijker voor Mercedes. Hamilton was ziek en reed daardoor zijn slechtste race sinds jaren. Valtteri Bottas bevestigde zijn status als tweede rijder door zijn auto in de muur te parkeren. Ook het team ging niet vrij uit. Nu konden ze er weinig aan doen dat Hamilton ineens in de pit stond, maar sommige keuzes waren wat ongelukkig, terwijl Red Bull wél hun coureur op het goede moment naar binnen haalde.

Al het bovenstaande wordt nóg pijnlijker, want de camera volgde alles. Nee, we hebben het niet over de F1TV-app, maar over het team dat de Netflix serie ‘Drive To Survive’ opnam. Wie de afleveringen van afgelopen seizoen heeft gekeken zal concluderen dat het een uiterst vermakelijke serie was. Met name de gênante en ongemakkelijke stilte tussen Abiteboul en Horner was Oscar-waardig.

Toto Wolff liet aan GPFans weten dat ze de makers van Drive To Survive in elk geval voldoende interessant beeldmateriaal hebben bezorgd. Vorig jaar blokkeerden ze nog de toegang voor de camera’s, samen met Ferrari. Dit jaar niet. Maar het feit dat ze bij Mercedes alles filmden, wil niet zeggen dat we ook daadwerkelijk alles te zien gaan krijgen.

Lewis Hamilton liet weten dat hij niet veel in de Netflix show aanwezig zal zijn. Naar eigen zeggen omdat hij het het gehele weekend heel erg ziek was. Hij is er vrij stellig in:

I won’t allow them to release that

Hamilton maakte diverse fouten, schuivers en een pirouette. Hij reed op een geven moment op een uitzichtloze positie (de elfde). Hij vroeg aan het team om de race voortijdig te verlaten en de auto in de pits te parkeren. Het team was het daar niet mee eens, waardoor Hamilton de race moest finishen. Dat was maar goed ook, want door de straf van beide Alfa Romeo’s, pakte Hamilton toch nog twee WK-punten. Of de Britse coureur nu het publiek in Duitsland ‘an amazing crowd’ vindt, is vooralsnog onduidelijk.