Actieradius Mercedes EQS beter dan Tesla in het echt

Met een Mercedes kom je verder op een lading dan met een Tesla.

Actieradius is een beetje het nieuwe ‘aantal pk’s’ geworden. Waar het vroeger belangrijk was om de grotere motor te hebben met meer cilinders, is dat nu niet meer relevant. Alle elektrische auto’s zijn behoorlijk snel. Ze zijn sowieso (erg) snel daar waar het uitmaakt. Van 0-120 km/u (“harder mag je toch niet”) is een elektrische auto bijna zonder uitzondering erg vlot (op zijn minst).

Dus waar je kun je je dan mee onderscheiden? Met de accu! Twee dingen kunnen klanten over de streep trekken. Ten eerste is daar de laadsnelheid. Met name als je thuis niet kunt laden, is het handig dat je op een andere locatie de accu relatief snel vol hebt. Het andere punt is simpel: actieradius. Range. Het aantal kilometers dat je kunt rijden zonder te hoeven laden.

Actieradius Mercedes EQS

Dan zullen er ongetwijfeld mensen zijn die zeggen “je rijdt toch nooit zoveel kilometers achter elkaar” en dat klopt. Maar als je een paar fanatieke buren en collega’s hebt waardoor je niet elke keer kunt laden op je werk en thuis, is het prettig om voldoende reserve te hebben. Het Amerikaanse edmunds.com onderwerpt diverse auto’s aan een test om te kijken hoe de range daadwerkelijk is. Het is geen geheim dat er soms behoorlijk veel verschil zit tussen de fabrieksopgave en wat je daadwerkelijk kunt halen.

Ze hebben de Mercedes-Benz EQS aan de test onderworpen. Dat is een veelbelovende EV, want de opgegeven actieradius is indrukwekkend. Volgens de WLTP is het meer dan 700 km (met de kleine wielen). Volgens de EPA (Environmental Protection Agency) haal je alsnog 563 km. In de test haalde de Mercedes-Benz EQS een actieradius van 679 km. Dat is heel erg dicht bij de Europese opgave. Daarmee stoot de EQS de Tesla Model 3 Long Range (563 kilometer, net zover als de Model S Plaid aldus Edmunds) van de troon.

Specificatie

De testmethodes van Edmunds worden gezien als realistischer dan die van de EPA en WLTP. Er wordt voor 40% in de stad gereden en 60% buiten de bebouwde kom. In het geval van elektrische auto’s is het handig om te weten wat de specificaties van de auto zijn. Die hebben we dan ook voor je! Het ging om een Mercedes-Benz EQS450+ met de standaard 20-inch velgen. De GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5-banden (255/45 rondom) waren opgepompt tot 2,82 bar. De auto was nauwelijks voorzien van opties.

Overigens is het geen wonder dat de EQS zo goed scoort. De luxe limousine kost met een vanafprijs van meer dan 120 mille ongeveer het dubbele van de genoemde Tesla Model 3 Long Range. De EQS heeft een accupakket van maar liefst 108 kWh en een relatief modale elektromotor met zo’n 330 pk. Dus ja, de EQS scoort uitstekend, maar dat mag ook wel met die prijs en configuratie.

Via: Edmunds.