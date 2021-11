Voorval Hamilton en Verstappen alsnog een staartje?

Krijgt het voorval tussen Hamilton en Verstappen een vervolg? Nieuwe beelden lijken daarvoor te kunnen zorgen.

Dit jaar is een ware titanenstrijd in de F1. Eentje die beslist gaat worden op details (of een extreem snelle auto, uiteraard). Hamilton en Verstappen zaten tot voor kort dermate dicht bij elkaar, dat een klein detail een verschil kon maken. Denk aan de aggressieve pitstop-strategie in Austin tijdens de GP van Amerika 2021. Op Interlagos was het overigens niet echt spannend. Ondanks diverse straffen was Lewis Hamilton sneller dan wie dan ook op de baan.

De media sprak van een ‘Incarnatie van Senna en een vals spelende Verstappen‘. Men doelt op de felle verdediging op Hamilton van Verstappen. Dat gaat nog een staartje krijgen. Dat melden de heren van The Race. Het zou gaan om de move van Max Verstappen en Lewis Hamilton. Verstappen maakte zich uiteraard erg breed en positioneerde zich naast Hamilton in de vierde bocht van de achtenveertigste ronde.

Voorval Hamilton Verstappen

De raceleiding had het voorval bekeken (‘noted’), maar besloot geen verder onderzoek te doen. Beide coureurs schoten van de baan, de positie bleef gelijk, geen van beide liep schade op. Op basis van de camera’s rond de baan de beelden vanuit de helikopter zag Michael Masi er verder geen groot probleem in. Maar aan The Race geeft Masi toe niet de beelden vanuit Verstappen zijn auto bekeken te hebben. Deze zijn opgevraagd, gedownload en worden bekken.

Mercedes kan als het wil de zaak heropenen. Omdat bij beoordeling van de eerste uitspraak (no further investigation) de on-board beelden van Verstappen níet zijn gebruikt, kan dat nu wel gedaan worden. De sympathieke Toto Wolff heeft dit weekend al aangegeven dat alle diplomatie beëindigd is afgelopen weekend.

Bezwaar

Het gaat nog wel een dingetje worden om het aan te vechten voor Mercedes. Normaal gesproken maak je bezwaar tegen de uitspraak. Dat wordt dan gedocumenteerd. Omdat men al snel besloot dat er geen onderzoek nodig was, is dat niet gebeurd. Zo’n document wordt alleen aangemaakt als de actie tussen de twee ‘under investigation’ zijn en dat is niet gebeurd.

Theoretisch kan Mercedes het aanvechten en zou Verstappen (wederom theoretisch) een vijf seconde penalty kunnen krijgen. Daarmee zou hij drie punten moeten inleveren omdat Bottas vlak achter hem zat. Overigens ligt de beoordeling van de nieuwe beelden ook bij Michael Masi en de stewards. Pas daarna zou Mercedes beroep kunnen aantekenen.

Dan is het hoge woord nu aan u, waarde lezer! Wat denk jij? Was het een smerige move van Verstappen en hoort daar een gepaste straf bij? Of was het een faire actie die gewoon hoort bij het race? Laat het weten in de comments!