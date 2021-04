Mercedes bevestigt hoge actieradius van EQS - Autoblog.nl

Nog even geduld en de eerste ‘echte’ elektrische Mercedes komt eraan. De Mercedes EQS krijgt een zeer hoge actieradius mee van Das Haus.

Als je elektrisch wil rijden met een Mercedes-logo, heb je twee opties. De EQC was het allereerste wapenfeit, een SUV die de Audi e-tron, Jaguar I-PACE en Tesla Model X het leven zuur moest maken. Het was een prima elektrische Mercedes, ware het niet dat de levertijden wat lang waren en de techniek ‘redelijk’ was. Vooral op het gebied van actieradius wist de EQC geen potten te breken, zeker niet in vergelijking met Tesla. Wat dat betreft klinkt optie twee als iets beter waar voor je geld, dat is de EQA. Deze is iets kleiner, maar biedt voor minder geld een prima actieradius. Toch is ook de EQA niet de volgende stap in extreem ver rijden op één lading.

Unieke EV

Mercedes heeft met beide modellen het ‘probleem’ dat het gewoon omgebouwde versies zijn van de GLA (EQA) en GLC (EQC). Dat is prima om ergens te beginnen. Als er echter dikke cijfers moeten komen, dan kan je bijna niet anders dan vanaf de grond aan beginnen. De eerste auto van Mercedes die als EV is ontworpen en niks anders is aanstaande: dit wordt de S-Klasse onder de EV’s. De EQS.

Actieradius EQS

Langzaam maar zeker krijgt deze grote elektrische limousine vorm. De onthulling van het productiemodel is dan ook nabij. Dan beginnen de cijfers binnen te stromen en vandaag is het de beurt aan de actieradius. Eerst spraken we al van ‘700 km’, maar Mercedes bevestigt het nu officieel: de Mercedes EQS krijgt een actieradius van 770 km. Om dat even in context te zetten: als je hem op komt halen vanuit de fabriek in Stuttgart, kun je terugrijden naar Amsterdam en dan nog 100 km verder. Zonder bij te laden. Kijk, dan kom je ergens. De EQS mag zich dan al gelijk bijna meten met de Tesla Model S Plaid en Lucid Air, de huidige koningen van actieradius. Range-anxiety is in de topklasse officieel voorbij.

Kracht

De EQS komt initieel in twee versies: EQS 450+ en EQS 580 4MATIC+. De eerste heeft twee elektromotoren op de achteras die in totaal 245 kW (333 pk) en 568 Nm op de weg zetten. De EQS 580 4MATIC+ is de huidige topversie en die krijgt nog een extra elektromotor op de vooras. Dit zorgt voor een totaalpakket van 385 kW (524 pk) en 855 Nm. Er komt ook nog een ‘nog snellere versie’, al wordt de naam AMG niet genoemd en de specs zijn nog niet bekend. De naam 4MATIC+ is gevallen: dat is bij AMG’s vierwielaandrijving met variabele krachtverdeling. Het systeem kan de kracht uit balans halen om de nadruk op de achterwielen te leggen, maar bijspringen met de voorwielen bij gripverlies. Een vergelijkbaar systeem om het koppel te verdelen tussen voor- en achteras komt in de EQS 580.

Accu’s

Om de hoge actieradius van de Mercedes EQS te bewerkstelligen, komen grote li-ion-batterijen onder de vloer te liggen. Er komt een keuze tussen eentje van 90 kWh groot en de grootste gaat 107,8 kWh meten. De batterijen zijn gebouwd op een 400 volt architectuur. Mercedes wil het rendement van de batterijen zo hoog mogelijk maken door reeds bekende technologieën als batterijen opwarmen en verkoelen. Tijdens het laden zal de batterij altijd een optimale temperatuur hebben om het laden goed te laten verlopen. De batterijen zijn vervolgens gebouwd met recycling in het achterhoofd. Ook wordt de navigatie slim en kiest deze met realtime-info de beste route om zo efficiënt mogelijk te rijden. Daarbij wordt snelheid, verkeer, temperatuur en beschikbaarheid van laadpalen meegenomen.

Laden

Uiteraard kan de Mercedes EQS zijn hoge actieradius bijladen met een snellaadsysteem. De EQS kan snelladen tot wel 200 kW aan. Gebruik je er zo een, dan is bijladen naar 300 km actieradius gepiept in 15 minuten. Je kunt de Mercedes me-app zo configureren dat laden makkelijk en snel gaat: Plug & Charge noemt Mercedes dat. Dan kun je gewoon een stekker in de EQS steken en het betalen wordt automatisch via de app geregeld. Handig!

Aerodynamica

Ten slotte iets waar Mercedes nog trots op is: de hoge actieradius van de Mercedes EQS is tevens te danken aan een goede stroomlijn. Dat verklaart ook de ietwat vreemde vormgeving van de EQS met de korte motorkap en bolle cabine. Het is ‘for the best’: de EQS heeft een Cw-waarde van slechts 0,20. De lucht kan de EQS zo goed als negeren: ook dit is dus goed voor de actieradius van de Mercedes EQS.

Nog even en de Mercedes EQS mag zijn camouflagepyjama uittrekken. Mercedes zegt nog even niks over de prijzen en beschikbaarheid, daarover meer wanneer deze informatie verstrekt wordt.

De Mercedes EQS zal op 15 april onthuld worden.