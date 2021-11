Dit is de SNELSTE Toyota GR Supra

Het is de snelste Toyota GR Supra toe nu toe, althans.

De Toyota GR Supra van de A90-generatie blijft de gemoederen bezig houden. Sommige JDM-liefhebbers vinden de vorige generatie (de A80) veel beter en vinden het huidige model te veel een BMW Z4. Dat klopt op zich wel, in principe is het gewoon een BMW Z4 Coupé. Maar dan met betere afstemming van bak, veren, dempers, ophanging en ga zo maar door.

Desalniettemin voelt de auto meer aan als een BMW dan als een Toyota. Maar is dat een probleem? Eigenlijk niet, toch? Als je het alsnog heel erg jammer vindt en zoekt naar een Supra die niet aanvoelt als een BMW, hebben wij hier een de snelste Toyota GR Supra aller tijden. Deze voelt 100% zeker weten niet aan als een BMW.

Snelste Toyota GR Supra

Het is namelijk een zogenaamde ‘Funny Car’. De auto is gebouwd om te voldoen aan de NHRA-competitie. Deze organisatie organiseert de dragraces in de Verenigde Staten. Je zou het niet zeggen, maar Toyota is daar al 20 jaar actief en deze snelste Toyota GR Supra ter wereld is er om het feestje te vieren.

De auto heet weliswaar ‘GR’, maar de Supra is ontwikkeld door TRD in samenwerking met Kalitta Motorsport coureurs J.R. Todd en Alexis DeJoria. Voorheen werd er geracet met een, echt waar, Toyota Camry! De reden is natuurlijk niet omdat dat zo’n sportieve auto is, maar het is wel een van de populairste auto’s aan de andere kant van de Atlantische Oceaan.

8.000 pk

Wat heel opmerkelijk is, is dat de Supra praktischer is dan de Camry! Er is namelijk voor gezegd dat er meer ruimte is voor de coureurs. Niet alleen voor de benogdigde cojones. Er is nu meer zicht en meer ruimte voor de helm. Verder is er meer veiligheidsschuim aangebracht dat voor bescherming moet zorgen als het hopeloos mis gaat.

En het kan misgaan, dragracen is niet geheel zonder risico. Dat komt vooral door het extreme vermogen van de motor. Daar worden geen details over vrijgegeven, maar de regels schrijven voor dat de V8 niet meer dan 8,2 liter groot mag zijn. De inschatting is dat het vermogen zo’n 8.000 pk bedraagt. Qua koppel hoef je ook niet te klagen, want met 9.500 Nm is er voldoende.

Meer lezen? Check dan onze special van de Toyota Supra (A80)!