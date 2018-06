Adaptieve Cruise Control zuigt als flitsverzekering

De techniek staat voor niks.

Moderne auto’s worden steeds vaker uitgerust met allerlei soorten hulpmiddelen om de bestuurder te helpen bij het voorkomen van ongelukken. Een van die goodies is adaptieve cruise control die door middel van verkeersbordherkenning en kaartinformatie de snelheid automatisch aanpast aan wat toegestaan is. In vaktermen noemen we dit ook wel ACC met ISA, oftewel Adaptive Cruise Control met Intelligent Speed Adaptation. Onze oosterburen hebben er echter een leukere term voor verzonnen, namelijk Blitzerversicherung.

Want jawel, hoewel de boetes in Germanië lager zijn, worden ook onze buren geteisterd door struikrovers. En onnodig geld betalen terwijl je er niks voor terugkrijgt is nooit leuk, of het nou twee tientjes betreft of 200 Euro. In theorie zou ACC met ISA flitsboetes echter definitief een ding van het verleden kunnen maken, zeker als alle auto’s ermee uitgerust worden. En dat laatste zou zomaar kunnen, daar ‘Europa’ er al nadenkt de technologie verplicht te stellen in alle auto’s. We houden vast ons hart vast over hoe hoog de boetes in dat geval gaan zijn voor degenen onder ons die rebels vasthouden aan ‘échte auto’s’ uit de 80s en 90s.

Een andere voorwaarde om boetevrij door het verkeer te gaan met ACC plus ISA, is dat het systeem feilloos werkt. De Duitse ADAC nam de proef op de som en testte de systemen van vijf auto’s, te weten de Audi A4, BMW 7-serie, Mercedes S-Klasse, Volkswagen Arteon en Ford Galaxy. Het resultaat: in zo’n tien procent van de gevallen zijn de slimme auto’s nog steeds niet in staat situaties juist te lezen en de snelheid overeenkomstig aan te passen. Het devies van ADAC-honcho Herr Doktor Reinhard Kolke is dan ook om niet blind te vertrouwen op het systeem om boetes te vermijden. Dat voorspelt voorlopig weinig goeds voor volledig autonome auto’s…