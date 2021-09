Porsche uit Risky Business bracht bizar veel geld op

De Porsche 928 uit Ricky Business is voor extreem veel geld afgehamerd.

De Porsche 928 was ooit bedoeld als het nieuwe topmodel van Porsche. Het was ooit de bedoeling om de 911 op den duur uit te faseren, ten faveure van de 928. Mede vanwege het compleet andere karakter kwam dat er nooit van. De 928 heeft altijd mogen fungeren als het topmodel van de Porsche-range van 1978 tot 1995.

Een belangrijke impuls voor de 928 was het optreden in de film Risky Business. Naast Tom Cruise en Bob Seger (en de Silver Bullit Band!) genoot de 928 ineens enorme bekendheid door die film.

Hoofdprijs

Je zou denken dat Porsche 928 altijd de hoofdprijs kosten. Maar, dat is dus niet het geval. In de jaren ’90 en ’00 kon je ze voor een appel een ei vinden. Een late GTS met handbak ‘deed’ maximaal zo’n 50.000 euro. Tegenwoordig zijn de kaarten ietsje anders geschud. Voor een beetje 928 betaal je nu minimaal 20.000 euro, alles daaronder zit serieus werk aan.

Originele 928’s met weinig kilometers en aantoonbare historie kunnen tot de ton kosten. Zeker als je een handbak hebt met bijzondere opties. En ondanks dat collega @jaapiyo de originele 928 mooier vindt, zijn de latere versies meer waard.

Porsche uit Risky Business

In principe is de Porsche uit Risky Business dus kansloos. De auto werd afgelopen weekend geveild. Dat is een oud, gouden exemplaar. Cool, maar zeker niet de 928 die je jezelf beloofd hebt. De verrassing was echter heel groot omdat de auto werd afgehamerd door Barrett-Jackson op de stratosferisch hoge prijs van: 1.980.000 dollar!

De beige 928 komt uit 1979 en is gelukkig wél voorzien van een handbak. Omdat het een vroeg model is, heb je slechts de beschikking over 240 pk. Het is niet zomaar de 928 uit Rusky Business. Meestal zijn dat meerdere auto’s. Dit is het exemplaar dat men inzette voor zowel de gewone scenes als (gedeeltelijk) de stunt-scenes. Die werden logischerwijs door meer auto’s gedaan. Leuk weetje: van origine is de auto groen, de beige tint kwam pas later.