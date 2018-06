Deze Peugeot 406 reed minder dan 10 kilometer per jaar

Alsof hij net uit een showroom komt.

We kijken naar een blauwe Peugeot 406. Het is een degelijke jaren ’90-sedan met een redelijke klassiekerstatus, maar zeldzaam of duur is een 406 niet. Prijzen van een 406 variëren van onder de duizend euro tot ongeveer zes ruggen voor een mooie zilveren sedan met net geen tachtigduizend kilometer op de klok. Dan lijkt een minder rijk uitgeruste blauwe versie voor drie keer dat bedrag absurd (18k), maar is dat het ook?

Voordat we die vraag beantwoorden: nee, er is niet mee gerommeld. Het is niet één van de auto’s gebruikt in Taxi, ook ligt er geen V8 voorin. Gewoon een degelijke 1.9 SRdt dieselmotor met 90 pk. Het geheim wordt zichtbaar met de kilometerstand: 168. En nee, daar horen niet drie nullen achter, 168. Dat is 8 kilometer per jaar. Al zullen die kilometers niet in 19 jaar gereden zijn. Het zijn waarschijnlijk kilometers van voordat hij verkocht is aan de huidige adverteerder.

De adverteerder op Autotrack legt uit:

UNIEK! Deze Peugeot 406 is niet van nieuw te onderscheiden. Niet gek, want de geadverteerde kilometerstand van 168 km is géén typ- of advertentiefout maar de werkelijke kilometerstand. In februari 1999 nieuw gekocht bij Auto Mekkes in Zweeloo en thuis in de garage gezet. Hierna heeft deze auto, door overlijden van de eigenaar, géén daglicht meer gezien. Na 19 jaar is de auto ontdekt in de verwarmde garage en heeft deze via via onze showroom weten te vinden.

De 406 kostte destijds 23.723 euro, wat weinig is vergeleken met nu. Daar is dus iets meer dan 5 mille vanaf gesnoept om zo een showroomverse 406 te hebben. Wordt het een verzamelobject, of is het echt aantrekkelijk? Het is in ieder geval een unieke kans.

Met dank aan Reinder voor de tip!