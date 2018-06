Vrije Trainingen Frankrijk: Mercedes pakt de titel makkelijk

De strijd is gestreden.

Het F1-seizoen 2018 is zeven races oud en tot nu toe is het een mixed bag geweest, zoals engelstaligen zouden zeggen. We hebben een aantal hele mooie races gezien met verschillende winnaars, maar de laatste drie weekenden waren stiekem best saai. In Monaco weten we dat inhalen moeilijk is, maar ook de Grand Prix van Canada was dit keer ontluisterend uneventful, om in Britse sferen te blijven.

Voor de teams komt er nu een zeer belangrijke periode aan. In zes weken staan er maar liefst vijf races op de kalender, allemaal in Europa. Het is dus crunchtime. Deze zomerperiode lijkt een Vorentscheidung te worden voor de titel. Zodoende zal iedereen scherp kijken naar de krachtsverhoudingen tussen de teams dit weekend. Kan Ferrari net als in Canada de strijd aangaan met Mercedes, of pakken de Silberpfeile met hun nieuwe motor toch weer dik het voordeel?

VT1

Dit weekend markeert de eerste F1-race in Frankrijk sinds 2008 en de weergoden doen hun best om er een feestje van te maken. Althans, voor het publiek langs de baan. De koperen ploert overgiet het circuit in het Zuiden van Frankrijk met zonnestralen. Voor de sessie maakt Mercedes bekend dat al hun rijders (dus ook die van Williams en Force India) voorzien zijn van een nieuwe motor. Aanvankelijk doen ze er echter schimmig over of het de geupdate krachtbron betreft, of exemplaren met de oude spec. Het is een ietwat overbodig spelletje, want tijdens VT2 doet Niki Lauda gewoon uit te doeken dat het inderdaad de motor met upgrade betreft.

De (al dan niet) nieuwe Mercedes motoren zetten vanaf ‘moment nul’ de toon voor de dag. Hoe snel is Mercedes met de update? Dat weten we over 1,5 uur. In eerste instantie is het namelijk het Scandinavische duo bestaande uit Magnussen en Ericsson die de baan opzoeken. Over het algemeen wordt verwacht dat het circuit van Paul Ricard geen al te grote uitdagingen voor de coureurs vormt. De uitloopzones zijn namelijk enorm te noemen en bestaan niet uit grind, maar uit (blauw, rood en wit geverfd) asfalt.

Toch of misschien juist hierom zijn er behoorlijk wat incidenten in VT1. Hartley spint, Vandoorne en Hamilton zitten elkaar in de weg, Raikkonen spint, Ocon spint, het is een heus spin-bonanza in Frankrijk. Misschien proberen de coureurs op deze manier de limiet te vinden, wetende dat ze in tegenstelling tot bij de vorige twee races wat marge hebben voor foutjes. Verstappen en Hartley beleven een spannend momentje als VER opeens voor de Kiwi opduikt als de eerste de pits uitrijdt:

Maar echt bont maakt Ericsson het. Bij het insturen van een snelle rechter verliest zijn Alfa Romeo Sauber de grip. De auto van de Zweed schuift ondanks de flinke uitloopzone toch nog vrij hard de boarding in en vliegt daarna in de hens. Een slecht begin van het weekend voor Ericsson, die toch al onder druk staat vanwege de goede prestaties van Leclerc.

De sessie stopt door het ongeluk onder code rood. Als we een blik op de tijden werpen zien we een zorgwekkend plaatje voor iedereen die niet van zilver houdt. Hamilton en Bottas gaan namelijk fier op kop. Ricciardo is de enige die in de buurt blijft van de Mercs op drie tienden van Hamilton. Kimi en Sebbie geven respectievelijk al zeven en acht tienden toe en Max zelfs een volle seconde. De Nederlander staat zelfs achter Grosjean die in eigen land het gaspedaal direct hard naar de vloer trapt. Hierbij moeten we overigens aantekenen dat Max’ team tijdens de sessie even flink in de weer was met Max’ RB14, wat natuurlijk nooit helpt. De Nederlander was aan het einde van de sessie tevens bezig aan een sneller rondje, maar toen ging Ericsson kablabber. Verder opvallend: de Macca’s zitten er wederom totaal niet bij.

1. Hamilton (Ultrasoft)

2. Bottas (Ultrasoft)

3. Ricciardo (Ultrasoft)

4. Raikkonen (Ultrasoft)

5. Vettel (Ultrasoft)

6. Grosjean (Ultrasoft)

7. Verstappen (Ultrasoft)

8. Gasly (Supersoft)

9. Perez (Supersoft)

10. Magnussen (Ultrasoft)

11. Sainz (Ultrasoft)

12. Ocon (Supersoft)

13. Leclerc (Ultrasoft)

14. Ericsson (Ultrasoft)

15. Hartley (Supersoft)

16. Alonso (Supersoft)

17. Stroll (Ultrasoft)

18. Hulkenberg (Ultrasoft)

19. Vandoorne (Ultrasoft)

20. Sirotkin (Ultrasoft)

VT2

VT2 begint zonder Marcus Ericsson. De auto van de Zweed is te erg beschadigd. Het team van Haas F1 heeft er het meeste zin in om weer los te gaan, beide auto’s komen als eerste de baan op. Toro Rosso is intussen op de vingers getikt. In de eerste sessie reed Gasly iets meer dan 42 minuten op dezelfde set banden. De FIA had bepaald dat dit maximaal 40 minuten mocht zijn. Foei toch! Gasly had echter problemen met zijn radio en komt weg met een ‘voorwaardelijke boete’ van tien ruggen. Daar ligt niemand wakker van in de F1.

Het spinfestijn zwakt iets af, maar is nog niet voorbij. Raikkonen gaat nog een keer in de rondte. Na veertig minuten in de sessie staat opeens de Force India van Perez op een rare manier naast de baan. Tevens zien we een losse band over het circuit stuiteren. De twee zaken blijken met elkaar te maken te hebben, het wiel is zomaar losgeraakt van Checo’s VJM11. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. De FIA gooit er maar een rood vlagje tegenaan.

Als de sessie weer hervat wordt, komt de pechduivel nog even om de hoek kijken. Eerst is Bottas de klos. Zijn nieuwe Mercedes-motor raakt oververhit en de Fin meldt zich in de pits. Na wat onderzoek blijkt het een lekkende radiator te zijn. Dit slordigheidje kost de balende Valtteri de rest van zijn sessie. Even later geeft ook Brendon Hartley’s Honda er de brui aan. Red Bull zal hopen dat dat soort dingen volgend jaar niet meer gebeuren.

Helemaal aan het einde van de sessie doet Alonso nog een keer zijn best een puike tijd neer te zetten. De kersvers Le Mans-winnaar gaat iets te enthousiast de baan over en is de laatste van de dag die spint. Kort hierna komt de sessie tot een einde. Lewis Hamilton staat een straatlengte voor zijn naaste belager Daniel Ricciardo. Het verschil is maar liefst zeven tienden van een seconde. De rest van het veld is gewaarschuwd: Mercedes is opgehouden met ronddollen. Dat gezegd hebbende: hun vier klantenjongens staan van de coureurs die in actie kwamen op de vier laatste plaatsen (weliswaar op de hardere band in het geval van de Force India’s)…

1. Hamilton (Ultrasoft)

2. Ricciardo (Ultrasoft)

3. Verstappen (Ultrasoft)

4. Raikkonen (Ultrasoft)

5. Vettel (Ultrasoft)

6. Grosjean (Ultrasoft)

7. Bottas (Soft)

8. Alonso (Ultrasoft)

9. Magnussen (Ultrasoft)

10. Gasly (Ultrasoft)

11. Hulkenberg (Ultrasoft)

12. Sainz (Ultrasoft)

13. Vandoorne (Ultrasoft)

14. Leclerc (Ultrasoft)

15. Hartley (Ultrasoft)

16. Ocon (Soft)

17. Stroll (Ultrasoft)

18. Sirotkin (Ultrasoft)

19. Perez (Soft)

DNS

Ericsson