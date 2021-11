Adviseur Hoge Raad: Je mag Max Verstappen NIET nadoen

Mocht je ooit het idee krijgen om Max Verstappen na te gaan doen, doe het niet. De belangrijkste adviseur van de Hoge Raad heeft gezegd dat dit niet de bedoeling is…

Max Verstappen nadoen, dat willen we stiekem allemaal wel. Maar het mag niet.Aldus de belangrijkste adviseur van de Hoge Raad. Dat kan je een heleboel knaken gaan kosten en dat wil je niet.

Maar wat bedoelen ze precies met Max Verstappen nadoen? Betekent dit bijvoorbeeld dat je geen relatie aan mag knopen met iemand als Kelly Piquet? Of dat je geen privéjet mag kopen en daar lekker de hele wereld mee mag overvliegen?

Of mag je van de adviseur van de Hoge Raad niet elke week voor heel veel centen in de snelste auto’s ter wereld rondrijden en champagne in de ogen van Lewis Hamilton spuiten? Nou, dát mag allemaal wel, mits je het voor elkaar weet te boksen. En zo ja, respect!

Je mag Max Verstappen in zoverre niet nadoen, dat je doet alsof je hem bent en daar een geinig reclamefilmpje van in elkaar zet, dat mag dus niet.

We hebben het over het filmpje van Picnic

Je weet het misschien nog wel. In 2016 maakte de online bezorgsupermarkt een reclamefilmpje waarin een lookalike van Max Verstappen razendsnel de boodschappen kwam bezorgen in zo’n gek wagentje. Vond iedereen leuk. Behalve (het juridische team van) Max. Die stapten naar de rechter.

Inbreuk op het portretrecht vonden ze, Max nadoen mag niet. De rechter ging daarin mee en veroordeelde Picnic onder meer tot een boete van 150.000 euro. Je raadt het al, Picnic ging daartegen in beroep. Met succes, want het Gerechtshof stelde hén weer in het gelijk.

Vanzelfsprekend volgde wéér een hoger beroep, ditmaal bij de Hoge Raad. En de belangrijkste adviseur van dit orgaan heeft laten weten dat Max Verstappen nadoen voor eigen gewin dus niet mag. Nu moet volgens hem een ander gerechtshof alsnog de vraag beantwoorden of Picnic het filmpje volgens de Auteurswet openbaar mocht maken en daarvoor is een nieuwe belangenafweging nodig.

Of de Hoge Raad daar ook in meegaat moet nog blijken, de uitspraak is pas op 11 maart volgend jaar, 7 jaar na de opname van het filmpje.

Mocht -tegen iedere verwachting in- dan toch worden besloten dat het filmpje weer openbaar gemaakt mag worden, heeft eigenlijk niemand er meer wat aan. Max is inmiddels zó veel ouder geworden, hij is niet meer terug te herkennen!