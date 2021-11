Wat is beter in de sneeuw, een Bentley of een arrenslee?

Nou, het zal ongetwijfeld die arrenslee zijn, maar dankzij een fabrieksoptie kan je met je Bentley de komende winter ook best goed door de sneeuw…

Het is weer zover, de winter is in aantocht. Je weet wel, die periode waarin er vroeger nog weleens sneeuw viel en waarin ooit een Elfstedentocht werd geschaatst. Voor de jonge lezertjes, dat is een schaatstocht van 200 kilometer over de Friese wateren langs -je raadt het al- 11 plaatsen met stadsrechten. De laatste in 1997 werd gewonnen door spruitjesteler Henk Angenent uit Alphen aan de Rijn. Was leuk.

Ieder jaar opnieuw hopen we op een paar maanden ouderwets winterweer. Met lekker veel sneeuw op de wegen. Want dan kun jij, die wél winterbanden heeft, de mensen zonder keihard uitlachen. En wat is nou leuker dan die mensen uitlachen terwijl je in je Bentley zit?

Bentley introduceert nieuwe wintervelgen

Het lijkt alsof de Britse fabrikant hetzelfde in gedachten had. Want Bentley komt dit seizoen met een gloednieuwe set winterwielen. Die meten 21 inch en zijn speciaal ontwikkeld voor onder de betere Bentley.

Bentley zegt er zelf het volgende over.

Bentley presenteert vier 21 inch winterwielensets: één voor de Continental GT, GT Convertible en Flying Spur, één voor de Continental GT Speed en twee voor de Bentayga.



Dankzij de speciaal ontwikkelde winterbanden – die zorgen voor maximale veiligheid bij lagere temperaturen – kunnen eigenaren blijven genieten van de prestaties van hun Bentley, ook tijdens sneeuw en de meest barre weersomstandigheden.



Continental GT- en GT Convertible-rijders kunnen deze winter voor het eerst kiezen voor een prachtige lichtmetalen tienspaaks velg die in donkergrijs is gelakt en een glanzende afwerking heeft.



Het nut van winterbanden onder je auto

Over het nut van winterbanden onder je auto is al de nodige discussie geweest. Want zoals bekend geven die banden pas een voordeel als het kouder is dan 7 graden en merk je pas écht verschil als er sneeuw ligt. Zelfs in een Bentley.

Veel mensen kiezen daarom voor vier seizoenenbanden, een beetje als een compromis tussen het goede van de zomerband en het goede van zijn wintercollega. Al is daar natuurlijk ook het een en ander op aan te merken.

Maar goed, welke band je ook kiest in de sneeuw, mocht je een Bentley hebben, kun je vanaf deze winter dus een setje dikke, speciaal voor de winter ontwikkelde velgen onder je auto schroeven. De prijs moeten we je even schuldig blijven, die wil Bentley niet met ons delen.

Maar met een beetje mazzel kun je ze over 8 jaar betaalbaar op de kop tikken, zodat je ze onder je aftandse Golf 6 kunt leggen. Want dat is toch meestal het lot van de ooit zo speciale Bentley-velg.