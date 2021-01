Max Verstappen bevestigt relatie met Kelly Piquet - Autoblog.nl

De Nederlandse F1-coureur heeft de liefde gevonden: Max Verstappen slingert een foto de wereld in waaruit duidelijk wordt dat hij een relatie heeft met ‘de dochter van’: Kelly Piquet.

Max Verstappen moet nog maar laten blijken of 2021 wél zijn jaar wordt. Op het circuit dan. Als het gaat om winnen in de liefde is de Nederlander weer in de zevende hemel.

Bevestigd

Max liet namelijk recent al hints vallen dat hij Kelly Piquet, eh, goed kent. Toen berichtten we dat het ging om een romantische comment onder een Instagram-bericht. Dat is een hint, maar het kan ook nog alle kanten op. Nee, dit keer is het concreter. Verstappen plaatst ter ere van het nieuwe jaar dat hij hoopt dat al zijn fans de liefde en vreugde vinden die ze zoeken. Zoals hij dat zelf heeft gedaan. Dat alles onder een foto van hem en Piquet samen. Net zoals dat Kelly Piquet een andere foto met Max Verstappen heeft geplaatst.

Bekende

Zoals we al wel konden melden: het is niet toevallig dat Max een Piquet tegen het lijf loopt in zijn F1-wereldje. Kelly Piquet is namelijk de dochter van Nelson Piquet Sr., belangrijke Braziliaanse F1-coureur en meervoudig wereldkampioen. Max Verstappen zijn kwaliteiten als papa worden ook getest, want de 32-jarige Piquet heeft een dochter genaamd Penelope Kvyat. Die naam doet je vast ook een belletje rinkelen: dit is de dochter van Kelly en Daniil Kvyat. Zoals @viezefreddyw al zei: Max Verstappen pakt alles af van Kvyat.

Max weet ze wel te vinden: vóór Kelly Piquet heeft Max Verstappen nog een relatie gehad met Mikaela Ahlin-Kottulinsky die actief is in de racerij en Swarovski-dochter Dilara Sanlik. Stijgt of daalt de lijn, dat hangt er vanaf, maar het zijn allemaal niet de minste dames.

De twee verse tortelduifjes hebben het momenteel gezellig in Brazilië, vermoedelijk de plek waar Max Verstappen met Kelly in huize Piquet de feestdagen heeft besteed. Stiefvader Nelson kan zo een goede leermeester voor Verstappen worden. Als 2021 niet het jaar van de Nederlander wordt…