Meer details bekend over de nieuwe middenmotor-Maserati

De nevelen rondom het nieuwe model beginnen iets op te trekken.

Vorig jaar verraste Maserati met beelden van een geheimzinnige gecamoufleerde sportwagen. Het model was nog nevelen gehuld, maar een ding stond al vast: het ging om een auto met een middenmotor.

Dit was überhaupt al interessant nieuws omdat Maserati zich vooral richt op GT’s en vierdeurscoupés, niet op pure sportwagens. De MC12 is de uitzondering die deze regel bevestigd. De nieuwe Maserati zal waarschijnlijk dus een stuk sportiever worden dan de recente auto’s van het merk. CAR Magazine kan alvast een tipje van de sluier oplichten.

Naar verluid zal de auto de naam Supersportiva meekrijgen. Volgens de bronnen van het Britse magazine zal de auto voorzien worden van een V6. De vraag is wel: welke V6? De makkelijkste optie zou zijn om de V6 van Alfa Romeo te gebruiken. Maserati heeft echter aangekondigd dat de motor 100% door hen zelf ontwikkeld zou worden. Het gaat dan dus om een nieuwe V6. Er gaan geruchten dat deze gedeeld zal worden met toekomstige Alfa’s. Dit klinkt aannemelijk, maar Maserati zelf heeft juist aangegeven dat de nieuwe aandrijflijn exclusief zou zijn voor het merk.

Ondanks het feit dat de Supersportiva in eerste instantie van een verbrandingsmotor voorzien zal worden, zal dit model waarschijnlijk ook geëlektrificeerd worden. Naar verluid zal er zowel een hybride-variant komen als een volledig elektrische variant. Maserati heeft de onthulling van het model al voor dit jaar op de planning staan.

Een V8-sportwagen van Maserati behoort hiermee voorgoed tot het verleden. De opvolger van de Granturismo zal namelijk ook geen V8 krijgen. Integendeel, de nieuwe Granturismo, die voor 2021 ingepland is, zal volledig elektrisch worden. Daarmee wordt de Supersportiva – want zo zullen we hem gemakshalve maar even noemen – waarschijnlijk de laatste sportauto van Maserati met een verbrandingsmotor. Het kan snel gaan.

Bron: CAR Magazine