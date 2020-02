Een nieuwe Mercedes-AMG rijden voor dik 3.000 euro per maand

Dat kan met deze abonnementsdienst van Mercedes.

Een nieuwe auto kopen kan een aanslag zijn op je bankrekening. Helemaal als het een performance auto betreft. Een financiering kan uitkomst bieden, maar Mercedes-Benz biedt in de Verenigde Staten ook nieuwe auto’s in abonnementsvorm aan.

Deze service is niet nieuw. Wel nieuw is het feit dat er een pallet aan Mercedes-AMG modellen beschikbaar is gekomen. Voorlopig is deze vloot alleen beschikbaar voor inwoners van de Amerikaanse stad Atlanta. De dienst, genaamd de Mercedes-Benz Collection, bevat indrukwekkende modellen.

Prijzen beginnen bij 3.595 dollar per maand. Dat is omgerekend ruim 3.300 euro. Er is keuze uit 11 Mercedes-AMG modellen, waaronder de C63, C63 S Cabriolet, E63 S, E63 S Estate, GLC63, GLC63 S Coupe, S63 Coupe, G63, GT 63, GTC en de GT C Roadster.

Het aangaan van zo’n abonnement komt met een eenmalige betaling van 495 dollar. Het staat de klant vrij om te wisselen tussen de auto’s en de abonnementsvorm. Daar zitten wel andere prijskaartjes aan vast natuurlijk.

Prijzen voor de Mercedes-Benz Collection beginnen in de VS bij 1.095 dollar per maand. De nieuwe abonnementsvorm maakt deel uit van het AMG Exclusive pakket. Naast Atlanta introduceert het Duitse automerk de AMG-reeks ook naar andere Amerikaanse steden waaronder Nashville en Philadelphia. Het maandbedrag is naast de auto inclusief verzekering, pechhulp en onderhoud. De brandstof moet je nog wel apart betalen.

Foto: Solar Beam Yellow Mercedes-AMG GT C Roadster via @meijer op Autojunk.