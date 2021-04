Bugatti Chiron Pur Sport aangekomen in Nederland - Autoblog.nl

In een lekker exotische configuratie, staat deze Bugatti Chiron Pur Sport nu in Nederland te shinen.

Deze foto had voor je gevoel in een dealer in Californië of Florida gemaakt kunnen worden. Een gele Bugatti Chiron Pur Sport in ons land voelt zo ongewoon. Niets is minder waar. Deze Pur Sport staat in Leusden en is recent aangekomen.

Chiron Pur Sport in Nederland

Autoblog-lezer gemaskerde_muchacho maakte een foto van de geel met zwarte Bugatti Chiron Pur Sport in Nederland. Vermoedelijk krijgen potentiële klanten in Nederland een uitnodiging om even koffie te drinken, want Bugatti heeft nog wel een aantal exemplaar te slijten. De productie aantallen van de Chiron zijn over de helft. Het is echter niet zo dat de hypercar is uitverkocht.

De Bugatti Chiron Pur Sport werd iets meer dan een jaar geleden geïntroduceerd. De hypercar was iets minder goed in alleen maar rechtdoor rijden en wat beter in het nemen van bochten. Een makkelijk punt der herkenning zijn bijvoorbeeld de twee centrale uitlaten.

Begin dit jaar is Bugatti begonnen met het leveren van de eerste exemplaren aan klanten. Het model is een stuk zeldzamer in vergelijking met de ‘gewone’ Chiron. Er worden maximaal 16 stuks gebouwd van de Pur Sport. Het prijskaartje ligt op 3,2 miljoen euro exclusief belastingen.

Fotocredit: gemaskerde_muchacho via Instagram