Aftermarket-bedrijf presenteert onzichtbare trailer

Goed kijken!

Voor wie een BE-rijbewijs heeft: jullie leven wordt een stukje makkelijker. Eén van de belangrijkste redenen dat je extra lessen moet nemen om met een giga trailer te rijden, is zichtbaarheid. Want in een auto (of SUV) zonder aanhanger is het soms al moeilijk om meer zichtbaarheid te krijgen. Met een caravan of grote trailer achter je auto creëer je een grote blinde vlek en dat kan gevaarlijk zijn. Om nog maar te zwijgen over achteruit manoeuvreren.

Valeo, een Frans aftermarket-auto-onderdelenbedrijf, presenteert een slimme nieuwe trailer op de CES. Het doel is om de blinde vlek in de binnenspiegel zo klein mogelijk te maken. Nissan heeft al een tijdje een slimme camera-truc met de binnenspiegel, daar zou het Valeo-systeem in de toekomst misschien op aangesloten kunnen worden. Valeo legt het zelf uit in een filmpje:

Het is eigenlijk heel simpel. Door een groothoeklens achterop de auto te monteren (zoals een achteruitrijcamera), creëer je het grootste en duidelijkste beeld. Met een trailer achter de auto zie je dan eigenlijk niks. Dus zit er met de Valeo XtraVue (zo heet het systeem) een extra camera achterop de trailer. De camera achterop de trailer vult het beeld precies aan waar de camera op de auto tekort schiet. Zo zie je maar één beeld vanuit de cockpit: een naadloze overlap van de twee beelden die elkaar aanvullen. Hierdoor lijkt de trailer bijna onzichtbaar en ziet het er inderdaad bijna uit als één geheel.

We kennen dit trucje van een aantal jaar geleden, toen Top Gear ter ere van James Bond eenzelfde project maakte (video). Dat was natuurlijk een geinige stunt voor één keer, maar het idee lijkt erg op wat Valeo probeert te doen. Door camera’s slim over te lappen verdwijnt de trailer uit je binnenspiegel. Extra veilig én extra cool. En dat doet weer denken aan eenzelfde project van Samsung in Argentinië, die met een camera voorop en een scherm achterop een vrachtwagen ook meer zichtbaarheid probeerde te creëren (video).