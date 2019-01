Vergelijking: de nieuwe Mercedes CLA vs. de rest

Mercedes maakt van hun kleintjes een heel assortiment. Wij analyseren de nieuwste toevoeging.

De Mercedes CLA (rijtest) krijgt het zwaar te verduren onder de autoliefhebbers. Omdat hij lelijk is, omdat de proporties niet kloppen, omdat het een gefaalde A-Klasse Sedan is, etc. Je hoort vaak dat de CLA niet helemaal gelukt is. Dat is jammer, want het idee is zo tof: in plaats van een kleine C-Klasse biedt Mercedes een wat meer coupé-achtige auto, een soort mini-CLS. De verkoopcijfers onderbouwen dat: de auto is wereldwijd meer dan 750.000 keer verkocht. De kritiek, al dan niet onterecht, klopt op zich wel: de CLS is lang en elegant, de CLA is door de afgenomen lengte een beetje gedrongen. Daardoor is de CLA eigenlijk de überbanaan der Mercedes-bananen. Ook de CLA ‘estate’, die ook heel passend Shooting Brake heet, kan niet rekenen op veel liefde onder autoliefhebbers.

Is het dan echt zo erg? Tsja, de CLA is wat mij betreft niet per definitie een mooie auto. Zoals gezegd zijn de proporties apart en de grote driehoekige achterlichten met het hooggeplaatste nummerbord zijn ook niet super uitgepakt. Het doet bijna denken aan de welbekende Bangle-butt van de BMW 6 Serie (E63). Ondergetekende vind de CLA niet eens superlelijk, maar begrijpt het commentaar. Een A-Klasse is mooier.

Na bijna zes jaar mag de CLA (C117) het stokje overgeven aan een nieuw model: de CLA (C118). Nou weten we dat Mercedes, maar ook BMW en Audi, een soort wedstrijdje ‘vind de meeste niches uit‘ hebben, maar de nieuwe CLA is het toppunt. Want de oplettende kijker denkt: huh, de CLA is meer een soort A-Klasse Sedan! En sinds de A-Klasse W177 bestaat die al! Dus vandaar dat dit het grote vergelijkingstopic is. Want normaal pakken we de nieuwe CLA en de oude CLA, maar we nemen ook gelijk de nieuwe A Sedan mee in de vergelijking. En aangezien de CLA door dit toppunt van niches iets meer losweekt van de reguliere A-Klasse (rijtest), betrekken we die er ook bij.





Exterieur

Momenteel belangrijker dan ooit. Daarover straks meer, eerst pakken we even de oude CLA ter referentie. Wat eigenlijk direct opvalt is dat de oude CLA tot en met de B-stijl bijna exact overeenkomt met de oude A-Klasse. Dat zorgt voor de vreemde vorm: een hatchback komt altijd iets beter weg met een hoog dak dan een coupé. Want een hoog dak moet weer naar beneden en bij de oude CLA zorgt dat voor de vreemde daklijn achter. Dat is één van de redenen dat de oude CLA zo omstreden is.





Boven: de nieuwe CLA, onder: de oude CLA.

De nieuwe CLA doet eigenlijk precies hetzelfde, maar toch is het ietsje anders. Door de kont wat minder steil af te laten lopen en de achterlichten hoger te plaatsen, creëert Mercedes de illusie dat de vreemde aflopende lijn van de CLA grotendeels weg is. Ook de eerdergenoemde Bangle-achtige butt is er nog steeds, maar veel minder prominent. De achterlichten lijken op die van de CLS, maar dan breder. Qua dimensies is het verschil tussen de nieuwe en de oude CLA opmerkelijk. Met zijn 4,69 m, 1,8 m en 1,4 m (LxBxH) is hij ietsje langer (48 mm) en breder (53 mm) dan de vorige CLA, maar wel 2 mm lager. Ook de wielbasis van 2,7 m (30 mm langer) is een goede toevoeging. En het zorgt ervoor dat de proporties heel anders worden. Dat in combinatie met de spitse neus maakt de auto meer dan ooit een CLS XS dan een A-Klasse Sedan. De nieuwe CLA mag dan groter zijn dan de oude CLA: de kofferruimte neemt met 10 liter af (van 470 naar 460 liter).





Boven: de nieuwe CLA, onder: de A-Klasse Sedan.

En de CLA moet ook minder een A-Klasse Sedan zijn, want die is er al. Het verschil tussen de kersverse CLA en de kleinste MB-sedan heeft dan ook te maken met precies dat. Kijk maar naar de CLS en de E-Klasse. Door de aflopende daklijn en de grote motorkap zal je nooit zeggen dat de CLS een praktische auto is. Dat moet ook niet, want als een auto praktisch én stijlvol is, is de E-Klasse ten dode opgeschreven. Het zou zonde zijn om de A-Klasse Sedan al af te schrijven voordat ie überhaupt op de weg te zien is. Dus moet die meer praktisch zijn: laat de CLA maar stijlvol zijn. Overigens gaat dat niet helemaal op, want de CLA is zo’n 150 mm langer. Ook de kofferbak is 40 liter groter bij de CLA (460 liter vs. 420 liter). De A-Klasse Sedan wint het op praktisch gebied dus alleen qua hoofdruimte achter. De wielbasis van beide auto’s is exact gelijk.





Boven: de nieuwe CLA, onder: de A-Klasse Sedan.

De CLA en de A Sedan krijgen een gelijkwaardig frontje, maar op detailniveau kun je snel het onderscheid maken. De koplampen hebben niet de ‘halve maan’-vorm, maar de vorm van de achterlichten. De daklijn van de A-Klasse loopt een stukje recht en loopt pas af bij de C-Stijl. Dat komt de hoofdruimte achter ten goede. De CLA maakt concessies op dat gebied: de daklijn is één grote glooiing. Net zoals de CLS. Verder zijn de auto’s fundamenteel anders aan de achterzijde, de CLA heeft smallere langwerpige achterlichten en de kont is wat boller doordat het nummerbord in de bumper zit. Ook dat is CLS-gerelateerd, terwijl de A-Klasse zijn inspiratie van de hatchback afkijkt.

Omdat de CLA dus losweekt van de A-Klasse, verschilt hij ietsje meer van de hatchback. In de basis zijn ze nog vrij gelijk – daarover later meer – maar qua styling lijken ze alleen nog maar op elkaar omdat het allebei compacte Mercedessen zijn. Oké, ze lijken nog steeds best wel op elkaar, maar door de sedanvorm weet je sowieso dat het geen A-Klasse hatchback is en door de vreemde daklijn van de A Sedan is de CLA ook vrij makkelijk te onderscheiden. Easy!





Boven: de nieuwe CLA, onder: de nieuwe A-Klasse.

Interieur

In het interieur vinden we de minste verrassingen. Nou is het Mercedes-interieur van 2018+ een mooi interieur (al is niet iedereen even blij met de ‘dubbele-iPad-setup’), het feit dat je kunt spreken van het Mercedes-interieur zegt al genoeg. Of je nou een GLE, CLS, A-Klasse, G-Klasse, CLA of waarschijnlijk elke aankomende Mercedes pakt: dubbele iPad, rechterscherm is een touchscreen, dik stuurwiel met touchpads, de nieuwste versie van Comand (nu MBUX) die met touchscreen of touchpad werkt, turbinevormige ventilatieroosters (drie stuks in het midden) en een einde aan de grote knoppenbrij. De CLA is geen uitzondering: het interieur is één op één overgenomen van de A-Klasse. Dat betekent allerminst dat de CLA geen fijne werkplek biedt, er wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen en het geheel ziet er modern en eenvoudig uit. Maar het betekent ook dat we niks kunnen melden wat niet gemeld is in de A-Klasse nieuw vs. oud vergelijking.

Net werd MBUX al benoemd. De nieuwe Mercedes-Benz User eXperience vervangt het Comand-systeem wat in de oude CLA zat. De kleine ‘tablet’ werkte prima en ook de draaiknop met touchpad was een prima oplossing, maar met MBUX kun je de twee grote schermen op alle manieren configureren. Ook is het rechterscherm een touchscreen, maar kun je ook met het touchpad in het midden scrollen en ook de touchpads op het stuur zorgen ervoor dat je functies tijdens het rijden kunt gebruiken. Door de nieuwe computers achter de MBUX-schermen verloopt het allemaal soepel en ziet het er grafisch gelikt uit. Er was niks perse mis met de bediening of techniek van de oude CLA, maar hightech is anders. En die plastic knopjes waren gewoon jammer, ook al bespaarde dat waarschijnlijk een hoop geld.





Boven: de nieuwe CLA, onder: de oude CLA.

Techniek

Qua motoren verandert er weinig. De motoren deden het prima in de oude A en CLA, dus die worden even verfrist voor 2018-2019 en kunnen er weer tegenaan. Het gaat om de 180, 220, 250 en AMG 35 als benzinemotoren en de 180d en 200d als dieselmotoren. Voor de eenvoudigste versies kun je nog zelf schakelen, maar voor de duurdere versies wordt een 7G-DCT bak gebruikt: voor de 200d zelfs een 8G-DCT. Kijken we naar de oude CLA, dan is het aanbod veel kleiner. De CLA 180 benzine met 122 pk is de instapper, dan kun je nog opteren voor de CLA 200 met 156 pk, maar de mildhete AMG 35 is een nieuwe toevoeging, dus boven die 200 staat alleen de AMG CLA 45 met 380 pk. Voor de nieuwe CLA komt juist eerst de minder heftige AMG CLA 35 met 306 pk. In een later stadium staat de AMG (CL)A 45 op de planning, die gaat naar verluidt meer dan 400 pk krijgen. Uit diezelfde twinturbo viercilinder. Heftig spul. Vergelijken we dit met de A-Klasse Sedan: bij de introductie liet Mercedes het erop lijken dat de A-Klasse Sedan dezelfde motoren krijgt als de A-Klasse, inclusief de AMG-modellen. Met het ontbreken van de AMG A 35 Sedan lijkt dit misschien de nieuwe tactiek: die motoren zijn voorbehouden aan de ‘sportievere’ CLA.





Boven: de nieuwe CLA, onder: de oude CLA.

Conclusie

Niks aan de nieuwe CLA is een verrassing voor eigenaren van de huidige CLA. En ja, door de introductie van de A-Klasse Sedan is het een nicheproduct. Maar toch heeft Mercedes onderscheid aangebracht tussen de modellen, waar de CLA duidelijk de sportieveling is die op praktisch gebied wat inlevert, maar wel stijlvoller is. Zodat ook de kleinste klasse de keuze tussen deze twee uitersten krijgt. Het is onvermijdbaar dat de hele A-Klasse familie, CLA incluis, op elkaar lijkt. Oh ja, de familie is trouwens niet compleet: de CLA Shooting Brake doet ook rondjes in een camouflagewrap. De kans is groot dat we die ook binnenkort zien, maar over een A-Klasse ‘Estate’ is nog niks over gemeld.