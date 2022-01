Zo belachelijk veel omzet maakte Bring a Trailer

In een jaar tijd groeide Bring a Trailer uit tot een enorme speler.

Het internet is altijd al een geweldige plaats geweest om auto’s te verkopen. Met nieuwe auto’s wil het alsnog niet helemaal vlotten, alhoewel fabrikanten het erg goed uit zou komen. Het scheelt toch een hoop qua kosten. Als het echter gaat om occasions, is het internet een godsgeschenk.

Vroeger moest je een week wachten op de papieren AutoTrader om te zien welke auto’s er te koop stonden bij Stoutjesdijk en andere handelaren in licht gepimpte en opgelapte okazies. Omdat de ruimte beperkt was, moest het doen met allerlei afkortingen als cdv, lmv, el. r & sp. trkhk en navi. BOMVOL Op het internet gaat het toch wat makkelijker.

Bring a Trailer

Maar online verkoopsites zijn niet alleen een concurrent geworden voor papieren occasion-gidsen en contactadvertenties bij de buurtsuper, maar ook voor de ‘grote’ veilingen. Eentje daarvan is Bring-A-Trailer. Af en toe laten wij ook wat bijzondere pareltjes zien die op die site voorbij komen. De site begon aanvankelijk als een soort digitaal hoekje voor liefhebbers, maar is uitgegroeid tot een enorm platform.

In 2020 ging het al best aardig. Toen verkocht Bring a Trailer voor 398 miljoen dollar aan auto’s. Dit jaar ging het enorm veel beter. In 2021 is er namelijk voor 828,7 miljoen dollar aan auto’s verkocht! Bijzonder is dat men niet alleen dure exoten aanbiedt, maar ook veel goedkopere auto’s voor de liefhebber.

Grote speler

Daarmee is Bring-A-Trailer ineens een veel grotere speler in de markt dan erkende veilinghuizen als Mecum Auctions (578 miljoen dollar) of RM Sotheby’s (407 miljoen dollar). Ook Barrett-Jackson (191 miljoen dollar) en Gooding & Co. (150 miljoen dollar) kwamen niet in de buurt.

De auto die in 2021 het meest geld opbracht, was een Indisch rode Porsche Carrera GT. Deze wisselde van eigenaar voor 1,9 miljoen dollar. 2021 is sowieso het jaar van online veilingen, voor het eerst werd er meer verkocht via online veilingen (20.000 exemplaren) dan tijdens een evenement (16.000 xemplaren). Bring A Trailer is in Nederland niet actief. Gelukkig hebben wij hier The Collectables dat een soortgelijke service biedt!

