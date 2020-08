Afwijkende kleur op VW Golf 7 R blijkt een hit

Groen, geel of turquoise op een Volkswagen Golf R. Weer eens wat anders dan grijs, grijs en grijs. Dit is het Volkswagen Spektrum Program.

Voor een exotisch wagenpark aan kleuren moet je niet in Nederland zijn. Er worden genoeg exclusieve auto’s verkocht in ons land, maar vaak wel in een saai kleurtje. Grijs of zwart voert de boventoon. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg is de boodschap hier.

Om het einde van de zevende generatie Volkswagen Golf R in te luiden deden ze aan de andere kant van de plas iets leuks. Volkswagen introduceerde in de Verenigde Staten het Volkswagen Spektrum Program. Klanten konden aan de hand van dit programma één van de 40 opvallende kleuren kiezen die normaal gesproken niet beschikbaar zijn. Het programma bleek een hit. De Golf R is zo’n beetje de enige hatchback waar de Amerikanen wél warm voor lopen. Sterker nog, De VS en Canda zijn samen goed voor de meeste Golf R verkopen ter wereld.

Historie

De meerprijs voor het Volkswagen Spektrum Program bedroeg 2.500 dollar MSRP. De kleuren zijn niet willekeurig gekozen, maar vormden onder meer een knipoog naar het verleden. Mars Red is bijvoorbeeld een ode aan de eerste generatie Golf GTI. Ginster Yellow is een verwijzing naar de derde generatie Golf GTI Drivers Edition uit 1997. Jazz Blue Pearl is de kleur van de Volkswagen Golf 4 GTI 20th Anniversary. En zo heeft elke kleur wel een verhaal.

Populairste kleuren

Volkswagen Noord-Amerika heeft bekendgemaakt dat Viper Green Metallic de populairste kleur was van het Spektrum Program. 17 procent van alle orders van het programma waren Viper Green. Een andere populaire keuze was Nogaro Blue Pearl. Dit is een Audi S- en RS-kleur.

Extra’s

Voor die 2.500 dollar onderging je Golf een hele behandeling. De kleur van de Volkswagen Spektrum Program Golf R werd in Wolfsburg op de auto gespoten. Dit gebeurde in een speciaal gebouw op één kilometer afstand van de fabriek. Daarnaast kregen kopers een handgeschreven bedankje van Megan Closset (Volkswagen Golf Product Manager), een palet met de gekozen kleur en een bevestiging met het aantal geproduceerde auto’s voor de Amerikaanse markt.

Alle beschikbare kleuren van het Volkswagen Spektrum Program check je in de video hieronder.