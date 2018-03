Volkswagen Golf R Akrapovič: rijtest en video

Nog steeds missen we het karakteristieke zescilinder geluid van de R32, maar de laatste incarnatie van de Golf R maakt al erg veel goed.

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

De oorspronkelijke Golf Mk4 R32 is inmiddels een icoon en zeker als deze in nette originele staat is, lopen de prijzen inmiddels weer op. Het was in 2002 een schot in de roos om de Golf uit te rusten met de 240 pk sterke V6 en ook het uiterlijk onderscheidend te maken van zijn mindere broers. De Golf 4 R32 was ook één van de eerste auto’s die met een DSG bak met dubbele koppeling kon worden uitgerust. Destijds moesten we er nog aan wennen, maar heden ten dage is die bak niet meer weg te denken.

Vanaf de vorige generatie moest VW afscheid nemen van de V6, ten faveure van een zuinigere en minder CO2 uitstotende viercilinder turbo. Het was even wennen, maar feitelijk is de Golf R een veel betere en snellere auto dan de Golf R32 ooit is geweest. Alleen dat geluid he, of meer het gemis daaraan, dat blijft kriebelen.

Akrapovič

Officieel heet de nieuwe uitlaat het R ‘Performance’ titanium uitlaatsysteem, maar de hele wereld (en zijn moeder) kent Akrapovič, dus het makkelijker om er op die manier aan te refereren. Voor diegenen die meer willen weten over Akrapovič en hoe de uitlaat ontwikkeld en geproduceerd worden, hebben we nog een uitgebreide video van een bezoek aan Slovenië.

Samen met Akrapovič ontwikkelde Volkswagen een schitterend uitlaatsysteem voor zowel de twee- als vierdeurs Golf R, de Golf R variant wordt helaas overgeslagen. Zoals altijd bij Akrapovič wordt er volop gebruik gemaakt van het oersterke en heel lichte titanium, waardoor de uitlaat 7 kilogram lichter is geworden.

Nog belangrijker is het geluid, een gemiddeld Akrapovič systeem is geen muurbloempje en ook over dit systeem zullen liefhebbers niet teleurgesteld zijn. Als je het wilt, komt er een bak herrie uit waar je U tegen zegt. Mocht je meer rust willen dan kan via de standaard Drive Profiles de uitlaat met het kleppensysteem in een stillere stand worden gezet. Wat ons betreft is de implementatie precies goed: voor langere snelwegritten ging alles in comfort en tijdens het speelkwartier trekt de uitlaat alle registers open.

De leukste viercilinder met launchcontrol

De viercilinder, die door de software net tegen de 4000 toeren per minuut wordt gehouden, maakt via de uitlaat een geluid wat doet denken aan een kruising tussen een kettingzaag en een Messerschmidt. Laat ik het zo zeggen: dat is een belevenis. Laat het rempedaal los en je weet wat er bedoeld wordt met het woord lanceren. De Golf R schiet ongelovelijk hard uit de startblokken. Zoals inmiddels bekend mag worden geacht, werkt launchcontrol alleen bij een Golf R met DSG bak. Met die bak zet de Golf R een 0-100 tijd van 4,6 seconden op de stopwatch. Met handbak duurt het een halve seconde langer (5,1 seconden), wat niet alleen komt door het gebrek aan launchcontrol. De tweeliter viercilinder mag bij de DSG bak maximaal 400 Nm leveren, terwijl dat bij de handbak beperkt is tot 380 Nm.

Ten opzichte van de Golf 7 R van voor de facelift kreeg de nieuweling maar een beperkte vermogensupgrade. Tien paardjes zijn er bijgekomen voor een totaalscore van 310 pk. Uiteraard loopt de Golf R daarmee moeiteloos naar de bij Duitse dikke auto’s standaardtopsnelheid van 250 km/u. Nieuw is wel dat optioneel de begrenzer eraf kan, waarbij de hatchbacks dan 267 km/u en de meer aerodynamisch gunstige Golf R Variant dan zelfs 270 km/u loopt. Op de sprint legt de altijd van DSG voorziene Golf R Variant het overigens wel af, naar de 100 doet de station er 4,8 seconden over (0,2 tel langer).

Dwars met die handel

Maar niet in Nederland… Ooit reed ik met de Golf R op een bevroren ijsmeer in Zweden en onder dat soort omstandigheden bleek de Golf R een speelse rakker die graag met zijn staart schudt. Onder typisch Nederlandse omstandigheden is het rijgedrag veel neutraler, met dank aan de slimme vierwielaandrijving met centrale Haldex-koppeling worden de aandrijfkrachten zo nodig naar de voor- of achteras gestuurd. Het weggedrag is dan ook neutraal en als je nog meer gas geeft dan blijft het neutraal. Ergens is het best briljant, want het maakt de Golf R de perfecte auto voor mensen die soms serieus haast hebben, maar geen sportauto willen rijden.

Het blijft namelijk ook een Golf. Met ruimte, nette afwerking en alle technologie die je maar kan wensen. Een Golf R kan zelfs relatief zuinig worden gereden. Je zou je bijna afvragen wat er nog meer te wensen valt, maar gelukkig heeft VW dat al voor je gedaan.

Naast de Performance uitlaat (aankooptip) heeft Volkswagen ook een setje aangepaste remmen in het portfolio. Het Performance remsysteem is twee kilogram lichter dan de standaardremmen en beperkt daarmee het onafgeveerde gewicht op de wielen. Goed voor de handling dus, maar ze remmen ook fenomenaal goed. In de meeste auto’s komen we na een kleine periode van misbruik tot de conclusie dat de remmen het best zwaar hebben. In de Golf R niet, ze blijven bijten. Vooral de schijfremmen vóór zijn mooi, want het zijn zogenaamde ‘built pin’ units. Daarbij wordt de remzuiger vervaardigd van aluminium, terwijl de schijf van staal is en via stalen pinnen aan de remklauw wordt bevestigd. Voordelen van het remsysteem zijn onder andere de precieze reacties en een betere afvoer van hitte. De speciale remblokken maken het af. Optisch is het ‘Performance’ remsysteem te herkennen aan het zilverkleurige logo met R-embleem op de remklauwen en voor €522 is het eigenlijk een verplichte optie.

Er is ook een Performance Package waarbij de begrenzer wordt verwijderd, de Performance remmen worden gemonteerd, samen met een extra spoilerlip op het dak. Tevens zijn semi-slicks op 19” velgen onderdeel van het pakket.

De duurste Golf van Nederland

Zevenenzeventigduizend en tweehonderd en twee euro (77.202) is enerzijds een belachelijk bedrag voor een Golf. We gaan maar even voorbij aan de Nederlandse belastingen, want de basisprijs in België is 43 en in Nederland 55 mille. Daarnaast is er van alles aangevinkt op de optielijst, zo veel zelfs dat er niets meer te wensen valt. En dat laatste is bijna letterlijk zo, want van panoramadak, via adaptieve cruise control, verstelbare demping en de Performance goodies. Alles zit er op.

Concurrentie kun je zoeken in de hoek van de Focus RS (minder fijn voor alledag, onzuinig, maar wel een driftmode), Audi S3 (duurder) tot aan de xDrive versies van de M140i. De Golf is van dat rijtje de meest verstandige onverstandige, die duidelijk zijn eigen schare liefhebbers heeft. De Golf R vormt een pakket wat alles kan, maar dan in een compact formaat. Filmpje!