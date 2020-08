Een kleinere motor en dus goedkoper in aanschaf. Welke auto zou dit sieren? Deze lezersvraag gaat over de instapper.

Omdat grote motoren financieel belast worden in Nederland kunnen auto’s behoorlijk duur uitvallen. Het alternatief is dat een merk met een instapper komt. Dat zie je bijvoorbeeld met de Ford Mustang, de Chevrolet Camaro, de Jaguar F-Type en de Toyota Supra. Al deze auto’s hebben topmodellen met een dikke motor, maar ook een instapper met een kleinere motor. En dus ook een vriendelijker prijskaartje.

Er zijn nog genoeg auto’s die niet zo’n instapper hebben. Daarom in deze lezersvraag: welke auto moet een instapper krijgen? Je suggesties kunnen in de comments. Het is een lastige kwestie. Aan de ene kant past een dikke motor bij het type auto en maakt het de auto exclusief. Aan de andere kant maakt een kleine motor het model een stuk bereikbaarder, al dan niet als occasion in de toekomst.

Maar in hoeverre is dit acceptabel? Want een Porsche 911 met een 2.0 boxer viercilinder klinkt wat raar en komt daarmee in het vaarwater van de 718. Een Audi R8 met een vijfcilinder? Of een Ferrari F8 met een V6 turbomotor? Het zou de auto’s tienduizenden euro’s goedkoper en dus een stuk bereikbaarder maken. Geef je suggesties hieronder door in de comments! Welke auto moet een instapper krijgen?