Agent ‘gefopt’ door sneeuwauto

Humor op de vrijdagmiddag!

In Noord-Amerika is koning winter behoorlijk aan het spoken. Sneeuw heeft zo zijn voordelen. Als je er een beetje creatief mee bent kun je leuke grappen uithalen. Dat deed kunstenaar Simon Laprise met deze sneeuwauto in Montreal, Canada.

De auto is zó goed gelukt, dat het net lijkt alsof er een echte auto is bedolven onder een pak sneeuw. Het kunstwerk werd gemaakt op een niet al te drukke weg. Je auto parkeren op een weg is natuurlijk niet de bedoeling. Vroeg of laat moest de politie dan ook komen, en ja hoor. Oom agent arriveerde later die dag.

De politieagent bekeek de auto goed en schreef vervolgens een bon uit. Op het papiertje stond in het Frans geschreven “Vous avez fait notre e soirree haha”, wat neerkomt op ‘je hebt onze avond gemaakt!’. De auto was goed gelukt, maar niet goed genoeg om de agent te kunnen foppen. De pret was van korte duur, want later die avond maakte een sneeuwruimer het kunstwerk met de grond gelijk.

Met dank aan iedereen voor de tips!

Fotocredit: L.S.D Laprise Simon Designs via Facebook