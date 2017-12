Check 9 haarfijne sneeuwspots tijdens het winterweer

Jullie zijn weer heerlijk bezig geweest in het bevroren water!

Ondanks dat jullie ten zeerste werd afgeraden om de weg op te gaan en er zelfs even sprake was van een bijna landelijk code rood, waren er verschillende koppige helden die deze kans niet lieten schieten en erop uit trokken om wat kiekjes te schieten. Wat de reden of motivatie ook mocht zijn, wij kunnen het eigenlijk alleen maar toejuichen; mits het veilig gebeurd, uiteraard. Wellicht hadden ze gebruik gemaakt van onze ietwat verlate wintertips om het kille weer te doorstaan?

1. Klassieke Morris Minor schuilt onder een pak sneeuw, via @hhitalia

2. Deze Porsche 911 Turbo S heeft zijn dak vandaag maar niet open gedaan, via @hhitalia

3. Glorieuze banaan heeft geen last van de kou, via @pug05

4. Dit strijkijzer zou liever in een warm hol kruipen, via @hhitalia

5. Lichaamswarmte delen: sportauto-stijl, via @toyotafortuner

6. Leon en Escort vieren samen speelkwartier, via @rickpeters

7. Defender eindelijk in zijn natuurlijke habitat, via @robertleeuw

8. Beetle RSI duikt op in de sneeuw, via @toyotafortuner

9. Deze Saab voelt zich eindelijk thuis, via @guusboum

Bekijk hier nog wat sneeuwspots uit het verleden.