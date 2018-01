Dit doet IMSA met de vernieuwde Mercedes S-klasse

Lekker zwart.

Er zijn maar weinig moderne auto’s die me op dit moment zo hebberig maken als de huidige Merc-AMG’s. Die heerlijke 4.0 V8 is een pronkstuk van een motor. Combineer dit met een aantrekkelijk model en het feest is bijna compleet. Bijna, want soms weten tuners net even de puntjes op de i te zetten.

IMSA doet dit bij de opgefriste Mercedes S-klasse. De tuner heeft ook het voorgaande model aangepakt en dus kon je er donder op zeggen dat IMSA met een kitje zou komen voor het huidige model. Het vermogen van de V8 in deze S63 AMG gaat naar een verbluffende 720 pk en 990 Nm koppel. Specs zijn niet bekendgemaakt. Een standaard S63 heeft 612 pk en zit in 3,5 seconden op de honderd. Om maar een ideetje te geven.

Qua uiterlijk werd de Mercedes-AMG op nieuwe 21-inch sloffen gezet. Daarnaast zien we enkele optische aanpassingen in de vorm van een carbon spoilertje, diffuser en voorbumper. Een minpuntje zijn de uitlaatsierstukken. De reguliere AMG-uitlaten zijn wat mij betreft mooi genoeg. Het interieur werd door IMSA met rust gelaten. Helemaal prima, daar is weinig mis mee.