Kijk, de échte Smart komt terug

Zo kennen we Smart weer!

Een aantal automerken hebben hun waarden compleet overboord gegooid in hun transitie naar EV’s. Neem bijvoorbeeld Smart, die nu crossovers bouwt die meer dan 2 ton wegen. En ze komen ook met een sedan van bijna 5 meter. Toch zijn ze hun roots niet helemaal vergeten. Vandaag krijgen we namelijk de eerste beelden van hun nieuwe stadsauto voorgeschoteld.

Smart #2

Smart is aan het testen met de #2 en dat wordt weer een échte Smart. Een zeer compact stadsautootje dus. Op deze foto’s lijkt de #2 ook sprekend op de ForTwo, maar schijn bedriegt. Dit is niet het definitieve uiterlijk van de #2, het gaat hier om een mule met de carrosserie van de oude ForTwo.

Dat Smart de koets van een oude ForTwo kan gebruiken geeft wel aan dat de #2 vrijwel net zo klein zal zijn. Het is echter geen doorontwikkeling van de ForTwo, als je dat soms denkt. De #2 komt op een geheel nieuw platform te staan, genaamd Electric Compact Architecture (ECA).

De Smart #2 volgt dus hetzelfde recept als de ForTwo en wordt hoogstwaarschijnlijk de kleinste auto op de markt. Wel kun je rekenen op een geheel nieuw design, wat meer in lijn ligt met de huidige line-up van Smart.

Altijd elektrisch

Zoals de naam van het platform al doet vermoeden is de #2 altijd elektrisch. Dat is op zich niks nieuws, want de vorige ForTwo was ook al leverbaar als EV. Maar toen had je nog de keuze: elektrisch of benzine.

De grote vraag is wat deze Smart #2 gaat kosten. De uitgaande elektrische ForTwo was geen koopje, met een vanafprijs van circa 25 mille. We vrezen dat de Smart #2 niet veel goedkoper zal zijn, aangezien Smart een heel nieuw platform moet ontwikkelen voor dit model. Maar wel tof dat ze het doen.