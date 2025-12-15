Deze F430 op Marktplaats is extreem duur (met een reden)

En het is géén Scuderia.

We schreven in juni over een Ferrari F430 die verrassend goedkoop was, met een prijskaartje van slechts €75.000. Nu hebben we een F430 aan de andere kant van het spectrum gevonden op Marktplaats. Deze auto is juist verrassend duur.

Handbak

Er wordt namelijk €269.950 (!) gevraagd voor wat op het eerste gezicht een doodnormale zilvergrijze F430 is. Een blik op het interieur vertelt ons echter waarom deze F430 zo schreeuwend duur: hij heeft een handbak!

De Ferrari F430 dateert uit de periode dat de handbak nog wel leverbaar was, maar door geen hond meer besteld werd. De enkeling die dat wel deed is nu spekkoper: de prijzen van deze auto’s zijn door het dak gegaan. Dat geldt vooral voor handgeschakelde 599’s, maar ook voor F430’s met een handbak.

De combinatie van een handbak en een atmosferische 4,3 liter V8 is natuurlijk geweldig. Maar de ellende is: deze auto is nu een investeringsobject geworden. Dan is de drempel toch hoger om kilometers te maken.

Overigens is er nog iets wat opvalt aan het interieur, en dat is de bekleding. Dit blauwe leer hebben we nog niet eerder gezien in een F430, maar de auto kan het heel goed hebben. Sowieso ziet dit exemplaar er piekfijn uit. Er staan ook niet veel kilometers op de teller (40.836), maar de auto oogt alsof ‘ie gisteren uit de fabriek is komen rollen. Je zou kunnen zeggen: fabrieksnieuw.

Duurder dan een Scuderia

Met dit prijskaartje is dit meteen de duurste F430 van Marktplaats, terwijl er óók een Scuderia online staat. Die auto kost €249.000. Deze standaard F430 is dus gewoon duurder dan een Scuderia, dat is wel frappant. Eerlijk gezegd is de Scuderia dan toch de betere deal.

Dat neemt niet weg dat deze handgeschakelde F430 een uniek aanbod is in Nederland. En je gaat voorlopig niet afschrijven. We zouden zeggen: sla je slag, op Marktplaats.