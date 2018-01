Waarom ging het gister zo mis met al die trucks?

Een vraag die ik regelmatig heb gezien de afgelopen 24 uur.

Gisteren. Code Rood. Liveblogs op NOS, RTL, Nu en tig andere sites. Er werden zelfs extra nieuwsuitzendingen ingelast. Ga NIET de weg op, aldus Rijkswaterstaat en de ANWB. Toch ging het mis en niet zo’n klein beetje ook. Tientallen vrachtwagens waaiden om tijdens de rit (video), met veel gesloten wegen en gedupeerd verkeer tot gevolg.

Dat moet anders, aldus Arthur van Dijk, voorzitter Transport en Logistiek Nederland (TLN). Vanmorgen sprak de voorzitter in het NOS Radio 1 Journaal zijn onvrede uit. Hij pleit voor directe communicatie met Rijkswaterstaat in dit soort noodgevallen. Veel buitenlandse vrachtwagenchauffeurs hebben geen boodschap aan het nieuws op de radio en op internet. Ze moeten het hebben van waarschuwingen langs de weg. De matrixborden op snelwegen voorzagen automobilisten van een waarschuwingstekst. Deze tekst was echter in onze taal. Een oplossing zou kunnen zijn om de teksten ook in het Engels of Duits te laten weergeven.

Rijkswaterstaat stond gister met auto’s langs drukke knelpunten om het verkeer in de gaten te houden. Van Dijk zegt dat het zou helpen als Rijkswaterstaat dit communiceert met de TLN, zodat eventuele extra maatregelen genomen kunnen worden. Volgens de voorzitter is er geen druk vanuit werkgevers, die truckers ondanks het extreme weer de weg opsturen. Vermoedelijk zijn werkgevers wel nalatig geweest. “Ach, dat kan wel joh.”

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, zei het dom te vinden dat zoveel vrachtwagens met een lege lading zich gister op de Nederlandse wegen bevonden. Ze gaat met de transportsector in gesprek om te kijken hoe dit soort problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.