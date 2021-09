‘Ferrari heeft nieuwe manier gevonden om V12 levend te houden’

Ferrari en de V12 zijn één adem. Het zou zonde zijn als dat gaat verdwijnen. Ferrari zou een manier gevonden hebben om de V12 te kunnen behouden.

Ondanks gejammer vanuit Italië ontkomt ook een merk als Ferrari er niet aan. Om aan de Europese regelgeving te voldoen op de lange termijn zijn zuinigere motoren (en later volledig elektrisch) een eis om te kunnen blijven voortbestaan. De Italianen zijn ook niet van gisteren en zagen dit natuurlijk al aankomen. Dat offensief begon jaren geleden al met een kleinere V8, waar vervolgens twee turbo’s op geschroefd worden. En de nieuwe 296 GTB is het nieuwste ‘groene’ offensief van het merk met een hybride zescilinder.

De olifant in de kamer is de atmosferische 6.5-liter V12. Tot op heden het huzarenstukje van een moderne Ferrari. Deze heilige graal van een motor wil het merk niet zomaar opgeven. In het verleden werd gesproken over het hybride maken van de V12 om de motor te kunnen blijven gebruiken in de toekomst. De LaFerrari is een voorbeeld van hoe dit kan. Volgens Carscoops zeggen bronnen uit Maranello nu iets anders.

Ferrari V12 aan de turbo’s

Het geheime recept? De Ferrari V12 voorzien van turbo’s. De cilinderinhoud gaat, net als de V8 destijds, omlaag. Door de komst van turbo’s is echter hetzelfde of zelfs meer vermogen eenvoudig haalbaar. Wat je wel verliest is dat typische geluid. Dat machtige geluid van een 458 Italia en alles ouder dan dat met een V8 heeft de turbo achtpitter nooit kunnen evenaren. Hetzelfde staat te gebeuren met de V12. Maar liever een turbo V12 dan helemaal geen V12, toch?

Deze vorm van beademing is letterlijk een manier om de twaalfpitter nog levend te houden. Vroeg of laat moet Ferrari afscheid nemen van de verbrandingsmotoren, waar de meest vervuilende exemplaren als eerste verdwijnen. Laten we nog hopen dat dit heel lang gaat duren.