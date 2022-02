Niet alleen je mandje, maar ook de auto vol bij Albert Heijn

Albert Heijn gaat snelladers installeren bij diverse supermarkten zodat klanten hun elektrische auto kunnen laden tijdens het boodschappen doen.

Het is in Duitsland een heel normaal gezicht. Bij diverse Lidl- en Aldi-filialen in het land kun je de elektrische auto opladen op de parkeerplaats. Kom je terug bij de auto na een boodschap zijn er weer enkele tientallen kilometers bijgeladen. Lekker makkelijk! Bovendien zit er ook slimme marketing achter. De klant blijft wat langer in de winkel omdat de auto toch bezig is met een laadsessie. Dat laatste is met name van toepassing als je op doorreis bent.

Albert Heijn heeft goed afgekeken bij onze oosterburen en gaat in Nederland snelladers aanleggen. Dit jaar verwacht de supermarktketen 240 snelladers te installeren bij winkels van het bedrijf in Nederland en België. De komende jaren worden het aantal snelladers verder uitgebreid naar 2000 stuks tegen 2025.

Albert Heijn snelladers Gratis laden of betalen?

Het installeren van al die snelladers doet Albert Heijn in samenwerking met Eneco eMobility. Onbekend is of klanten moet lappen, of gratis gebruik mogen maken van deze service. Dat heeft de supermarktketen in elk geval nog niet bekendgemaakt. Bij bijvoorbeeld eerder genoemde Lidl en Aldi in Duitsland is het zo dat klanten gratis mogen laden. Mocht je moeten betalen voor de service, dan is het minder interessant om te gaan laden bij de supermarkt. Zeker als je daarna terugkeert naar huis en gewoon thuis, ogenschijnlijk goedkoper dan publiek, kunt laden. Het is dus even afwachting in hoeverre deze ontwikkeling van AH interessant is voor de EV-rijder.