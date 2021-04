Langs de snelweg je boodschappen doen bij Fastned - Autoblog.nl

Naast tanken, laden ook gewoon boodschappen doen langs de snelweg?

Het opladen van een elektrische auto duurt (een stuk) langer in vergelijking met het tanken van een benzine– of dieselauto. Autofabrikanten maken grote stappen en de ontwikkelingen gaan snel. Feit is dat het echt nog jaren gaat duren voordatdat we met z’n alleen in vijf minuten een accu grotendeels volladen. En wachten in de elektrische auto terwijl deze aan het laden zit is ook niet alles.

Fastned winkel

Fastned heeft een slimme oplossing bedacht in vorm van een eigen winkel. De aanbieder van elektrische oplaadstations langs snelweg heeft het plan om winkels nabij de laadstations aan te bieden. Je hebt natuurlijk al het winkeltje bij een benzinepomp, maar daar doe je niet echt boodschappen. Als er een supermarkt nabij het laadstation zou staan, is de drempel om langs de snelweg te laden kleiner. Onderweg naar huis even wat boodschappen inslaan, terwijl het voertuig weer van wat juice wordt voorzien.

Het Rijk zag dit helemaal niet zitten en probeerde het plan van Fastned tegen te werken. De zaak kwam uiteindelijk voor bij de rechter en Fastned trok aan het langste eind. De exploitant van snellaadstations mag winkels openen bij de stations, aldus de rechtbank in Den Haag.

Fastned heeft de ambitie om op drukke laadplekken een winkel neer te zetten. Het assortiment in de winkels zal bestaan uit eten, drinken, zitplaatsen en een toilet. Zie het als een soort uitbreiding van het winkeltje bij de benzinepomp, met een breder assortiment aan artikelen.