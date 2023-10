Albon claimt dat Norris bij Red Bull kan tekenen als hij wil

Volgens Alexander Albon heeft Red Bull een contract en een zitje aangeboden aan Lando Norris. Moet de laatste alleen even ‘ja’ zeggen.

Red Bull beleefd belachelijk succes van (haast) ongekende proporties in de Formule 1 dezer dagen. Probleem is alleen dat tweede rijder Sergio Perez net niet zo meedeelt in de weelde als je als team zou hopen. Idealiter wil je gewoon een Bottas of Barrichello hebben in de tweede auto van een dominant team. Niet goed genoeg om voor geneuzel en getrut te zorgen intern. Maar wel goed genoeg om achter de eerste man aan te hobbelen en af en toe een keertje te winnen als het niet loopt bij het speerpunt.

Nou is het zo dat Perez ‘gewoon’ tweede staat in het WK. Dus in die zin is er niet veel te klagen. De Mexicaan heeft ook nog twee races gewonnen dit jaar, laten we dat niet vergeten. Maar het houdt de laatste tijd écht niet over. Talloze exits in Q2, ongelukkige crashes, inconsistentie. De weekenden in Monaco en Japan waren eigenlijk gewoon F1 onwaardig. Behalve als je Logan Sargeant, Yuji Ide en Gaston Mazzacane bonafide F1 materiaal vindt.

En dus heeft Perez een contract voor 2024, maar staat zijn stoeltje toch onder druk. Er is eigenlijk geen stijgende lijn meer te ontwaren, eerder het tegenovergestelde. Vraag is alleen: wie zou het beter doen dan Perez. Want laten we eerlijk zijn, Albon, Gasly en in de tweede helft van 2018 ook Ricciardo, deden het niet per se beter. Het is makkelijk te vergeten dat Perez in het verleden echt wel heeft laten zien dat hij zijn mannetje staat tegen de Ocons, Hulkenbergs en Kobayashi’s van deze wereld. Allen prima F1 coureurs maar misschien net niet de top.

Als Red Bull wél een topper naast Max wil hebben, moet het dus uit de buitencategorie selecteren. Alonso, Hamilton, Leclerc…Norris misschien? De Brit heeft twee jaar lang Ricciardo afgedroogd en ondanks de enorme hype rondom Piastri verslaat hij deze rookie onder de streep natuurlijk ook dik dit jaar. Norris werd in zijn F2 jaar tweede achter Russell. Maar stiekem was hij misschien wel beter. Alleen was Russells ART over het algemeen wat sneller dan Norris’ Carlin.

Red Bull steekt niet onder stoelen of banken dat het Norris ‘op het lijstje heeft staan’. Maar voormalig coureur Albon denkt zelfs dat het nog een stapje verder gaat. De Britse Thai die enkele jaren geleden nog zelf bij Red Bull reed en het team dus een beetje kent, denkt te weten dat Norris zo kan instappen, mocht die dat willen:

I think if he wants it, yes. But let’s see, because I think no one enjoys to be Max’s team-mates. It’s hard – I have experience with that. But if he’s confident in himself, which he should be – from what I hear, the invitation has been open for a while. Alexander Albon, vond teammaat zijn met Max vermoeiend

Breek: Norris kan dus gewoon naar Bulli als hij dat wil. Maar in dat laatste, zit hem waarschijnlijk de kneep. Want zoals Albon zelf ook al aangeeft: wie wil er nu teamgenoot zijn van de man, de mythe, de legende, de GOAT, onze held Max Emilian Verstappen. Dat is een vorm van masochisme waar alleen wijlen Max Mosley warm van zou worden.

Tenzij…Norris inderdaad écht denkt dat hij de Big Kahuna is. Dan moet je het misschien doen en wereldkampioen worden. Tevens merkt collega @willeme terecht op: bij McLaren word je volgend jaar misschien ook wel verslagen door Piastri. Dus: moet de Brit dit willen? Laat het weten, in de comments!