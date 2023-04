George Russell vindt Red Bull niks

Letterlijk een titel die de lading dekt.

We moeten natuurlijk niet kinderachtig gaan doen. Het Formule 1 nieuws bevat af en toe ook wel een snufje hete lucht. Uiteindelijk gaat het om de prestaties op de baan en wat de FIA en de wedstrijdleiding daar in achterkamertjes uiteindelijk van bakt.

Maar de rivaliteit tussen Red Bull en Mercedes F1 wordt uitvergroot in de media. De betreffende teams zullen dat vaak met lede ogen aanzien en hun schouders ophalen. Los van de mensen met de grootste ego’s (Horner, Hamilton) wordt er vanuit Red Bull en Mercedes niet direct heel veel olie op het vuur gegooid.

Maar met bovenstaande (vermakelijke ?) video gooit George toch een heel klein aanmaakblokje op het vuur. Hij rankt alle circuits van de 2023 F1 kalender, naar Top tier, Great, Solid en Meh (teveel Nico Leonard gekeken, mediacrew?) en zijn mening over de Red Bull Ring had natuurlijk doorspekt kunnen zijn van komische noten met een briljante ‘delivery’ als een volleerd comedian.

Maar zijn oneliner is zo mat, dat je bijna gaat denken dat hij meent wat hij zegt. Een goed script komt pas tot leven met een beetje passie George. Wat denken jullie? Moet George Russell echt een beetje overgeven in zijn mond als hij denkt aan dat Oostenrijkse vloeibare engelengoud, of vond hij deze opdracht van het mediateam van Mercedes zo dom dat hij gewoon 0 passie had om zijn best te doen.

Laat het hieronder maar in de comments weten.