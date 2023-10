Blijft Pirelli het zwarte goud leveren in de Formule 1?

De FIA heeft een beslissing gemaakt voor wat betreft de bandenkeuzes in de Formule 1 voor de komende jaren. Het is een interessante deal geworden.

De Formule 1 is dit jaar niet heel spannend en dat doet sommigen verlangen naar een ouderwetse bandenoorlog. Zoals altijd, worden dat soort dingen een beetje verheerlijkt. Men denkt dan terug aan alle folklore tussen Brigestone en Michelin van begin deze eeuw. Maar de realiteit is: Michelin kwam in 2001 naast Bridgestone de F1 binnen. En de eerste vier seizoenen werden ze kansloos afgedroogd door Ferrari in haar meest dominante periode. Zo tof was het dus eigenlijk helemaal niet.

Nadat de Fransen met Renault dan wel de titels pakten in 2005 en 2006 vertrokken ze weer en had Bridgestone weer het alleenrecht. Dat ze overigens pas in 1998 kregen toen Goodyear het hazenpad koos. Maar in 2011 werd het stokje overgenomen door een andere grote naam uit de fotografie bandenwereld: Pirelli.

Pirelli had het eerste jaar exact gedaan wat van hen gevraagd was. Namelijk banden maken die eerst even goed waren en daarna van een gigantische klif afvielen. Dat je dus van het ene op het andere moment op ijs rijdt. Het leverde een paar mooie races op, maar het was niet echt lekker voor Pirelli zelf. De coureurs waren er geen fan van en dat leverde matige PR op. Dus dat plannetje is snel weer aangepast.

Enkele akkefietjes daargelaten zijn de banden nu eigenlijk al jaren foutloos. Hoewel de coureurs, diva’s als zij zijn, soms nog wel eens morren over het feit dat ze zachter rubber met meer grip willen. Voor de Italianen is het echter een gevalletje ‘missie geslaagd, been there done that‘. Het animo om lang door te gaan met de F1 lijkt een beetje verdwenen.

En dus kwam…Bridgestone weer om de hoek kijken. De Japanners hebben wel weer zin in een nieuw F1 avontuur, zoals zij plegen te doen. Honda heeft ook al decennia zo’n knipperlicht-relatie met de sport en het zou ons niet geheel verbazen als Toyota toch nog een keer terugkomt om de schande van niet winnen met het grootste budget weg te poetsen.

De Formule 1 heeft volgens de BBC echter toch gekozen om het contract met Pirelli nog enkele jaren te verlengen. Het zou voor Bridgestone te kort dag zijn om voor 2025 bandjes te leveren. Stefano Domenicale legt uit dat het gewicht van de auto’s en de hoeveelheid downforce meer van de banden vragen dan ooit. Pirelli is dus ‘de veilige optie’.

Maar…het lijkt erop dat het einde desalniettemin nadert voor deze lange stint op Pirelli rubber. De consensus is toch dat Bridgestone het in 2027 of 2028 wél gaat overnemen. Misschien kan Kees van den Grint dan ook weer uit de motteballen.