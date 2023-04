Red Bull dankt succes aan lichte straf

De dominantie van Red Bull is deels te wijten aan de zeer lichte straf voor overschrijding van het budgetplafond. Aldus Ferrari.

Red Bull heeft een lekkere start dit seizoen in de Formule 1. Elke Grand Prix die verreden is heeft een winnaar van Red Bull. Dat is lekker voor het team uit Oostenrijk, maar minder lekker voor de concurrentie.

Scuderia Ferrari

Eén van die concurrenten, Scuderia Ferrari, denkt dan ook dat het komt door de lichte straf die Red Bull opgelegd heeft gekregen voor de overschrijding van het budgetplafond vorig jaar. Ferrari teambaas Frederic Vasseur heeft tegenover verschillende media hierover gezegd dat hij de straf maar marginaal vindt.

Naar zijn mening zorgt de zwaarte (of het ontbreken daarvan) van de straf ervoor dat de auto slechts ongeveer een tiende van een seconde minder snel zal zijn in de loop van het jaar dan zonder straf.

Puik werk van Red Bull

Hij geeft wel toe dat Red Bull goed werk geleverd heeft, maar wijst er ook op dat de impact van de straf pas later in het jaar voelbaar zal zijn. Maar hij geeft ook aan dat het geld wat je niet mag uitgeven in de windtunnel en je toch beschikbaar hebt onder het budgetplafond aan andere zaken uit kunt geven. Bijvoorbeeld aan gewichtsbesparing.

Aan de andere kant zal het effect volgens Vasseur sowieso marginaal zijn, want Red Bull Racing gaf vorig seizoen teveel geld uit, dus daar hebben ze in het begin van het seizoen meer profijt van.

Hij haast zicht nog wel om er aan toe te voegen dat ze het natuurlijk erg goed hebben gedaan. En dat hij geen excuus probeert te verzinnen voor de eigen tegenvallende prestaties. Dat is het niet. Nee nee. Maar als je het hem vraagt (wat hij daarmee zelf doet), dan was de straf te licht. Staat genoteerd.