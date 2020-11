Albon verlaat Red Bull in 2021, vervanger(s) genoemd - Autoblog.nl

Het is nog steeds de vraag wie volgend jaar naast Max komt te rijden, maar als het aan een ‘betrouwbare bron’ ligt is het klaar voor Alexander Albon in 2021.

Red Bull is in theorie één van de teams in de Formule 1 die goed presterend materieel heeft. Maar je moet wel alles eruit halen wat erin zit. Sinds zijn eerste overwinning in 2016 weet Max Verstappen de resultaten te boeken waar het team naar op zoek is. Zijn teamgenoten sinds Daniel Ricciardo, lukt dat minder.

Alexander Albon

Voor wie niet op de hoogte is: momenteel rijdt Alexander Albon naast Max Verstappen. Hij kwam doorstromen vanuit Toro Rosso (nu Alpha Tauri) om de niet geweldig presterende Pierre Gasly af te lossen. De stap naar Red Bull is dan kennelijk toch groot, want het lukt Albon ook niet om de gewenste resultaten te boeken. Het uiterste van de top tien is de plek waar Albon vaak eindigt, terwijl Max met dezelfde auto een vuist weet te maken tegen de Mercedessen aan de top. Albon moet resultaten boeken en het uitstel wat hij daarvoor krijgt lijkt uitstel van executie te zijn.

Vervanger(s)

Formula1news.co.uk heeft iemand die volgens hen als een betrouwbare bron gezien kan worden, en die doet een boekje open over de situatie Albon en zijn plek in 2021. Let wel: niks hiervan is bevestigd door Red Bull zelf.

De beslissing om Albon weg te halen bij Red Bull Racing, het hoofdteam, is volgens de bron definitief. De vervanger bij RBR wordt ofwel Nico Hulkenberg ofwel Sergio Perez. Perez rijdt nu voor Force India, waar Hulkenberg recent af en toe opgeroepen werd als vervanger. Verder leek Daniil Kvyat nog een kans te maken door zijn sterke race op Imola, maar Helmut Marko, teambaas, vond dat geen representatie van zijn algehele kansen op een zitje terug bij Red Bull.

In de F1 blijven?

Wat je vaak ziet in de F1 is een overstap naar een juniorteam, in Red Bull’s geval is dat Alpha Tauri. Zoals gezegd komt Albon hier ook vandaan, maar ook een return daar lijkt niet vast te staan. Red Bull aast op een F1-zitje voor F2-coureur Yuki Tsunoda. Een jonge racer die alleen zijn Super License nog moet halen. Het lijkt simpel voor Albon: haalt Tsunoda die licentie, dan mag hij in de Alpha Tauri-auto plaatsnemen in 2021. Zo niet, dan zien we Albon daar nog terug om Kvyat te vervangen. Daar zal hij naast Pierre Gasly komen, die ondanks goede prestaties (nog) niet terug mag naar Red Bull. Een organisatorische stoelendans. Max Verstappen zien we in ieder geval nog wél terug bij Red Bull, zo veel lijkt zeker.