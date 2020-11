Uitslag Formule 1: Grand Prix van Emilia Romagna 2020 - Autoblog.nl

Wint de Venus van Bottacelli vandaag de Grand Prix van Emilia Romagna?

Alweer een bijzondere Grand Prix op het programma dit weekend. We worden wel verwend in dat opzicht dit jaar, al is het door pittig vervelende omstandigheden. Na de Grote Prijzen op Mugello, de Nürburgring en Portimão doet de F1 alweer het vierde circuit aan waar de koningsklasse normaal gesproken niet zou racen dit jaar. Een stukje F1 historie dat over twintig jaar vast voer is voor vragen in F1 trivia quizzen.

Voor nu willen we echter gewoon een spannende race zien. In Mugello en op de Nürburgring was dat zeker het geval, in Portimão was er na een veelbelovende startfase wat minder te beleven. Hoewel het circuit in Imola waar dit weekend geracet wordt doordrenkt is van historie, is het even de vraag of het dit weekend wel spannend wordt. Inhalen met de F1 auto’s van 2020 op deze fraaie baan zou namelijk wel eens lastig kunnen worden. Althans, dat denkt Max Verstappen. En als hij dat al denkt…

Mocht Max gelijk hebben dan is dat wel puik nieuws voor de man op pole natuurlijk. Die heet vandaag Valtteri Bottas, want de Fin was over een rondje weer eens sneller dan teammaat Hamilton gisteren in de kwalificatie. Verstappen mag van kiet vanaf de derde plaats op de grid. Wel was hij een flink stuk langzamer dan de oppermachtige Mercs. Er zal weer flink wat Max-magie nodig zijn om een deukje te slaan in het pantser van Das Haus vandaag…

Start

Gisteren was Bottas nog een beetje nerveus voor zijn kansen bij de start van de race. Het is een vrij lange run naar de eerste remzone op dit circuit, dus VB77 voelde Hamilton en Verstappen praktisch al in zijn nek hijgen. Maar Valtteri had zich geen zorgen hoeven maken. Hij komt beter van zijn plek dan Hamilton, die een matige start beleefd. Verstappen verschalkt de Britse kampioen direct en zelfs Gasly ruikt een kansje om LH44 onder druk te zetten.

Lewis beweegt echter bruusk naar rechts, waarbij hij bijna Gasly toucheert. De Fransman kan dat net voorkomen, maar verliest hierdoor wel een plekje aan Ricciardo. De Ozzie doet vervolgens een poginkje Lewis voorbij te prikken, maar lijkt snel eieren voor zijn geld te kiezen. Hij weet dat hij met de Renault qua reespees het uiteindelijk toch niet kan winnen van de oppermachtige Mercedes.

Achterin het veld torpedeert Vettel Magnussen nog maar eens van de baan. De Duitser is toch al bezig aan geweldig seizoen, dus dit kan er ook nog wel bij. De wedstrijdleiding is echter niet onder de indruk en begint een onderzoekje. Als de meeste coureurs al bezig zijn aan hun tweede rondes, zien we een roze vleugel naast de baan liggen. Die blijkt van Lance Stroll te zijn, want de Canadees komt binnen voor een nieuwe vleugel. Het zit de jonge Stroll niet meer mee na zijn podium in Monza.

Ook Pierre Gasly heeft pech. Nadat Max Verstappen al wat problemen met zijn auto had gisteren in de kwalificatie, geeft Gasly’s Alpha Tauri vandaag ook de geest. De Honda’s zijn toch niet zo bulletproof als de straatauto’s van het merk. Balen voor de Fransman, die andermaal op weg leek naar een zeer puik resultaat.

Mid Race

Ricciardo verliest ongeveer een seconde per ronde op Hamilton, dus het gebruikelijke voorste trio rijdt weer lekker weg bij de rest. Bottas lijkt gewoon ‘een tempo’ te rijden en niet het uiterste te vragen van zijn banden. Zolang Verstappen niet in zijn versnellingsbak hangt, kan hij dat comfortabel doen. Het is daardoor in feite wachten op de pitstops. Hoewel, Kvyat zorgt voor vermaak door Albon aan te vallen, waarbij de twee ‘tweede mannen’ van de Red Bull teams elkaar lichtjes toucheren.

Leclerc opent het pitstopbal in ronde 14. Daarna volgen ook de andere coureurs ‘direct’ achter de top-3. Zodoende kan Verstappen ook binnenkomen voor zijn stop, zonder dat hij klem komt te zitten achter deze of gene. VER doet dat en komt als derde terug op de baan met de harde compound banden onder zijn RB16. Mercedes reageert met Bottas, die even laat zien dat hij inderdaad nog harder kon rijden en vervolgens ook binnenkomt voor zijn stop. BOT komt voor de neus van VER weer de baan op.

Interessant is echter dat Mercedes nu opeens wel opteert voor een gesplitste strategie. Als Bottas in geslagen positie rijdt doen ze dat eigenlijk nooit, maar nu de rollen omgedraaid zijn mag Lewis opeens nog even doorrijden op zijn huidige set banden. De pitmuur zal het na de race ongetwijfeld gooien op de dreiging van Verstappen die het team op deze manier het beste kon counteren.

Voor Hamilton pakt het in ieder geval extreem goed uit als Ocon uitvalt met technische problemen en er heel kort een Virtual Safetycar wordt afgekondigd. De Brit rijdt precies op de juiste plek om op dat moment zijn stop te maken. Hij komt vier seconden voor Bottas weer de baan op. Bovendien heeft hij nu rubber dat elf ronden minder oud is dan dat van zijn teammaat. Normaal gesproken is dat dus einde verhaal voor de winst.

Kijken we achter Verstappen zien we daar potverdikke gewoon Vettel rijden op de vierde plaats. Oké, de Duitser is gestart op harde banden en rijdt gewoon ver door zonder te stoppen, maar toch. Het tempo zit er wel in bij Seb en hij kan op zijn minst op weg naar een paar puntjes. Of nou ja, zo lijkt het, totdat VET zijn stop maakt. Alsof het niet zo mag zijn, gaat dat nu helemaal mis bij Ferrari. Een stop van een dikke dertien seconden betekent dat VET weer gewoon terugvalt tot ergens in de buurt van de Hazen, Williamsen en Giovinazzi.

Bottas blijkt ondertussen weer de nodige problemen te hebben het tempo van Hamilton te volgen. Misschien ligt het aan een probleem met zijn auto. Hoe dan ook komt Max Verstappen in de buurt. We zitten nog niet direct op ons puntje van onze stoel want zoals gezegd is inhalen lastig op deze baan. Maar dan toch! Als Bottas een foutje maakt, slaat Max direct toe zoals we hem kennen. Verstappen zelf is daarmee flink in zijn nopjes. Sennnnd it!

De race lijkt hiermee eigenlijk wel gedaan. HAM 1, VER 2, BOT 3. Maar zoals wel vaker zit het venijn ‘m toch weer in de staart. En helaas treft het venijn deze keer onze Max. Het kon ook niet anders, ik heb ‘m voor het weekend namelijk eindelijk in mijn team bij het managerspel opgenomen in plaats van Kvyat. Max’ rechter achterband heeft er geen zin meer in en Max spint kansloos de baan af. Man man man…

Deze situatie zorgt ervoor dat een echte safetycar ingezet wordt. Dat lijkt heel even het voordeel van Bottas, want Hamilton is de pits al voorbij gereden. Maar de Fin is dit gelukje niet gegund. Na zijn stop vangt Bernd Maylander toch gewoon Lewis op als wedstrijdleider. Ricciardo en Leclerc schuiven door naar P3 en P4, met daarachter Albon. Russell maakt echter een gekke fout door pardoes de muur in te rijden onder safetycar condities. GR63 weet zelf ook niet wat hij daarvan moet zeggen. Ook Lance Stroll maakt geen indruk op zijn team, want hij rijdt in de pits zijn jackman van de sokken. Lekker gewerkt pik.

Finish

En zo krijgen we nog een welkom sprintraceje tot de finish. Hamilton heeft niks te duchten van Bottas, maar daarachter is het genieten. Perez haalt Albon in, die daar zo van ondersteboven is, dat hij spint. Perez doet daarmee misschien wel hele goede zaken voor zichzelf in de strijd met Albon om een zitje naast Max. Maar het is Kvyat die echt als een torpedo gaat. De Rus maakt een paar mooie moves op ondere andere Leclerc en dringt zelfs aan bij Ricciardo voor plek 3.

Hamilton rijdt in de laatste ronde nog even de snelste ronde van de race. Met Bottas op plek twee pakt Mercedes zo in stijl de zevende titel op rij bij de constructeurs. Kvyat redt het niet meer om de honingdas te verschalken. Zo gaat Renault nu toch alweer voor de tweede keer dit jaar naar het ereschavot.

Leclerc, Perez, Sainz, Norris, Raikkonen en Giovinazzi maken de top-10 compleet. Twee Alfa’s in de top-10 dus, dat is ook alweer even geleden. Latifi grijpt wederom net naast het eerste puntje voor Williams. Vettel, Stroll en Albon finishen op de baan als de laatste drie en zullen deze race dus snel willen vergeten. Dat Grosjean nog een strafje krijgt waardoor Vettel en Stroll een plekje opschuiven verandert daar ook niks aan. Hetzelfde geldt uiteraard voor de vijf uitvallers, waaronder helaas ook onze Max…

De volgende kans komt over twee weken, daar waar de zon onder gaat in de Bosporus.

UPDATE: Max Verstappen was na de race niet te spreken over zijn uitvalbeurt.

Volledige uitslag Formule 1 Emilia Romagna 2020

Hamilton – Mercedes Bottas – Mercedes Ricciardo – Renault Kvyat – Alpha Tauri Leclerc – Ferrari Perez – Racing Point Sainz – McLaren Norris – McLaren Raikkonen – Alfa Romeo Giovinazzi – Alfa Romeo Latifi – Williams Grosjean – Haas F1 (valt terug naar P14 door straf, waardoor Vettel en Stroll opschuiven) Vettel – Ferrari Stroll – Racing Point Albon – Red Bull

DNF

Russell – Williams

VERSTAPPEN – Red Bull

Magnussen – Haas F1

Ocon – Renault

Gasly – Alpha Tauri