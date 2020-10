Albon krijgt nóg meer uitstel om zich te bewijzen - Autoblog.nl

Nu Alexander Albon zó veel uitstel krijgt, vragen we ons af, of het niet in kannen en kruiken is.

Er wordt nogal aan de stoelpoten van Alexander Albon gezaagd. Op dit moment is de schrijvende pers daar heel erg druk mee, dus wij ook. Dat heeft overigens niets te maken met de persoon Alexander Albon of de coureur, alleen diens prestaties in een Red Bull

Het opleidingsteam van Helmut Marko is beroemd en berucht. Grote talenten zijn doorgekomen, maar bij Red Bull schuwen ze het niet om een coureur aan de kant te schuiven. Dat is niet iets van de laatste paar jaar, maar gewoon hoe ze zaken doen. Er staat immers altijd nieuw talent klaar. Op die wijze werd vorig jaar Pierre Gasly ook aan de kant geschoven, nadat hij onvoldoende presteerde in de eerste helft van het seizoen 2019.

Albon krijgt nog meer uitstel

Marko lijkt een beetje door zijn talent ‘heen’. Dat is waarschijnlijk de reden dat Alexander Albon het zo lang uit houdt bij Red Bull. Wellicht dat dat het laatste nieuws verklaart: Helmut Marko geeft Alexander Albon nóg meer races de tijd om zich te bewijzen. Dat bevestigt de markante Oostenrijker aan het eveneens Oostenrijkse Motorsport Total.

Dat is zeer opmerkelijk. Christian Horner had al aangegeven dat Albon tot Imola de tijd krijgt om zich te bewijzen. Red Bull moet namelijk waarschijnlijk naar een vervanger van buitenaf. Logischerwijs, kunnen ze daar ook niet maandenlang mee wachten. Tot hoe lang Albon nu de tijd heeft, is niet helemaal duidelijk. Marko heeft het over ‘meerdere races’, ‘Imola en Istanbul’ en nog ‘twee, drie wedstrijden.’

Bezig met opvolger

De kans dat men op de achtergrond al druk bezig met een opvolger is echter levensgroot. Albon rijdt al sinds de GP van België 2019 en sindsdien gaat het niet van een leien dakje. Hij behaalde één maal het podium (GP Toscane). Dat is gewoon structureel te weinig tot abominabel.

Het is onmogelijk dat Red Bull vertrouwen heeft in volgend jaar heeft met een coureur die bijna altijd te weinig levert. Zeker als ze volgend jaar beter willen presteren dan dit jaar, is het zaak dat er een goede coureur naast komt te staan die de nodige rugdekking kan geven, dan een coureur die tevreden is met een weekend waarin hij 12e wordt. Voor het zitje zijn er twee degelijke coureurs beschikbaar: Nico Hülkenberg (33) en Sergio Pérez. Sinds kort zijn Kevin Magnussen (28) en Romain Grosjean (35) aan het solliciteren.