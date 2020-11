Updates voor deze Nissan NV met 5.6 liter V8 en RWD - Autoblog.nl

Sommige modellen blijven in productie. Daarom is er een facelift voor deze Nissan NV met een dikke V8 en aandrijving op de achterwielen.

Het leuke met busjes is dat je alle kanten op kan. Van kleine Citroën Berlingo met zo’n onverwoestbare XUD9-diesel in het vooronder tot de Iveco Daily met alles er op en eraan. Dan zit er ook nog eens voldoende tussenin. Maar als we over de grens kijken, dan worden de busjes leuker en leuker.

Nissan NV Cargo

Neem deze Nissan NV Cargo. Wij hollanders krijgen de NV200 en dat is een prima busje. Zoals René van der Gijp zou zeggen: “Niets mis mee, joh, Ouwe Reus.” Over reuzen gesproken, de Nissan NV Cargo is er eentje. Aanvankelijk werd aangenomen dat het model uit productie zou gaan. Dat gaat uiteindelijk ook gebeuren, volgend jaar keert de auto na de zomervakantie niet meer terug in de Nissan-prijslijsten.















Wellicht dat model-update meer van toepassing is, want we moesten even diep graven hoe zo’n NV Cargo er ook al weer uitzag. De NV Cargo komt er in diverse uitvoeringen, waaronder ‘Cargo’ als personenuitvoeringen. De passagiersuitveoring krijg nu standaard een supermodern 5.8 infotainment scherm mee van Nissan. Je kan ook zelf kiezen hoe je ‘m wil indelen. Maximaal kun je 12 personen meenemen.















5.6 liter V8

Naast diverse luxe-niveau’s zijn er twee motoren te verkrijgen en beide stellen niet teleur. De instapper is een 4 liter grote V6. Deze levert 261 pk en is gekoppeld aan een vijftraps automaat. De leukste Nissan NV is de 5.6 V8. Deze heeft maar liefst 375 pk onder de kap en drijft de achterwielen aan via een zeventraps automaat.

















De prestaties worden niet genoemd, aangezien dat per uitvoering en type opbouw anders is. Prijzen wel. De duurste 3500 SL met V8 kost 43.510 dollars. Daarmee zijn we aanbeland bij het enige nadeel van deze bedrijfswagen met 375 pk uit een atmosferische 5.6 motor: je zult ‘m moeten importeren. Bummer. Over een opvolger is nog niets bekend.