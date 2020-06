Alex Zanardi zwaargewond na crash met handbike

Alex Zanardi is in zijn thuisland betrokken geraakt bij een crash waar hij wederom zwaargewond uit kwam.

Sommige mensen zijn het levende bewijs van dat je leven kan omslaan in één snelle flits. Alessandro ‘Alex’ Zanardi bijvoorbeeld, die een relatief korte carrière in de F1 had in de jaren ’90. Wat de lengte van zijn carrière niet positief bevorderde is een zwaar ongeluk in 2001. Het koste de toen 34-jarige Italiaan beide benen.

Doorzettingsvermogen

Gelukkig zijn doorzetters niet voor één gat te vangen en Zanardi ging gewoon weer sporten. Zelfs in de autosport: na het ongeluk was hij te vinden in de WTCC-serie. Waar hij nu het meeste succes haalt is handbiken. Een paralympische sport waar je fietst met je handen, het spreekt voor zich. Ook dat kan met sensationele snelheden gaan en zorgt ervoor dat je ondanks een handicap nog een lekkere adrenalinerush kunt krijgen in sport.

Opnieuw mis

Helaas heeft handbiken hetzelfde probleem als de Formule 1: het kan gruwelijk misgaan met de kleinste foutjes. Gisteren raakte Alex Zanardi betrokken bij een crash met een tegemoetkomende vrachtwagen. Dat gebeurde tijdens een paralympisch evenement in Zanardi’s thuisland Italië. Het resultaat spreekt voor zich: Zanardi moest met spoed naar het ziekenhuis. Hij werd met een helikopter afgevoerd en ligt te vechten voor zijn leven op de IC.

Hoofdletsel

Door het beste personeel in te zetten van het plaatselijke ziekenhuis in Siena, is Zanardi in goede handen. Maar het ongeluk was heftig en lastige neurochirurgie moet zijn leven redden. Het hoofdletsel is, volgens het laatste nieuws, zeer ernstig.

Can’t catch a break, zouden ze in het Engels zeggen. De oud F1-coureur heeft al genoeg te verduren gehad in zijn leven. Risico van het vak, maar laten we gewoon hopen dat hij nogmaals door het oog van de naald kruipt. (via Sky.it)